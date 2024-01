Fotogalería: la alfombra roja de los Premios Emmy

No hay ningún premio que se le resista a Jeremy Allen White por su papel de cocinero con crisis existencial en 'The bear'. Después del Globo de oro y del Critics Choice, el actual novio de Rosalía se ha llevado a casa el Emmy. Su esmoquin es de Giorgio Armani.GILBERT FLORES (VARIETY VIA GETTY IMAGES)

El actor acudió sin su novia Rosalía. Sin embargo, se llevó a su padre, al que le dedicó emocionado el Emmy. También tuvo unas palabras para "los que habéis estado a mi lado este año, también en los malos momentos. Os quiero. Y sabéis quienes sois", dijo.FREDERIC J. BROWN (AFP VIA GETTY IMAGES)

La actriz Jenna Ortega estaba nominada por su papel en 'Miércoles', la serie de Tim Burton. La actriz lució este vestido palabra de honor de Christian Dior alta costura.FREDERIC J. BROWN (AFP VIA GETTY IMAGES)

La actriz Claire Danes se decantó por este vestido rosa perteneciente a una colección antigua de Balmain.KEVIN MAZUR (GETTY IMAGES)

Juliette Lewis, nominada por su trabajo en 'Welcome to Chippendales'. Su vestido es de Moschino.KEVIN MAZUR (GETTY IMAGES)

Pedro Pascal, que sobrelleva la temporada de premios con el brazo en cabestrillo, acudió acompañado de su hermana Lux Pascal. El actor estaba nominado por su papel en 'The last of us' y llevó 'look' de Valentino.FRAZER HARRISON (GETTY IMAGES)

La hija de Lisa Marie Presley, Riley Keough, nominada a mejor actriz de miniserie por su papel en 'Daisy Jones And The Six' acudió acompañada de su abuela Priscilla Presley. El vestido de Keough es de Chanel, firma de la que es embajadora. 2023 fue un año especialmente duro para ellas por el fallecimiento de Lisa Marie Presley, del que se acaba de cumplir el primer aniversario.KEVIN MAZUR (GETTY IMAGES)

Joan Collins, maravillosa a los 90 años, con este vestido azul con pedrería de la diseñadora británica Jenny Packham.FRAZER HARRISON (GETTY IMAGES)

Suki Waterhouse acudió representando a 'Daisy Jones and the six'. La actriz, pareja de Robert Pattison, lució embarazo y sorprendió con este vestido rojo de Valentino.NEILSON BARNARD (GETTY IMAGES)

Kirsten Dunst junto a su marido Jesse Plemons. El actor estaba nominado por su papel en la serie 'Love & death'.NEILSON BARNARD (GETTY IMAGES)

Christina Ricci, que acudía representado a 'Miércoles' de Tim Burton, lució un vestido negro de pronunciado escote de Saint Laurent combinado con unas espectaculares joyas. Su bolso también es de la firma francesa.KEVIN MAZUR (GETTY IMAGES)

Una de las más elegantes de la noche fue la actriz Meghann Fahy ('The white lotus'). Su impecable vestido palabra de honor es de Armani Privé. Las joyas son de Bulgari.ROBYN BECK (AFP VIA GETTY IMAGES)

La pareja formada por Monica Bellucci, con esmoquin de Saint Laurent, y Tim Burton, cuya serie 'Miércoles' optaba a varios premios.FRAZER HARRISON (GETTY IMAGES)

La serie 'Succession' le ha traído a la actriz Sarah Snook muchas alegrías. En esta ocasión se ha hecho con el Emmy a mejor actriz protagonista de drama. Para esta noche tan especial, confió en este vestido de Vivienne Westwood, combinado con espectaculares joyas de Cartier.FREDERIC J. BROWN (AFP VIA GETTY IMAGES)

Taraji P. Henson tampoco se perdió esta edición de los Emmy 2023, pospuesta hasta 2024 por la huelga de actores y guionistas. La actriz vistió un diseño de Atelier Versace.FRAZER HARRISON (GETTY IMAGES)

Keri Russell, con un vestido negro con una voluminosa cola de Alexandre Vauthier. Está nominada por 'La diplomática'.FRAZER HARRISON (GETTY IMAGES)

Kieran Culkin, que está arrasando en esta temporada de premios gracias a su papel en 'Succession', junto a su pareja Jazz Charton. El actor suma otro galardón a su lista. Ha aprovechado los agradecimientos para pedirle a su mujer otro hijo. Además, le ha dado las gracias a su madre por "una infancia maravillosa".KEVIN MAZUR (GETTY IMAGES)

Katherine Heigl tampoco quiso perderse la ceremonia de los Emmy y acudió con un vestido corte sirena y palabra de honor de color rojo de Reem Acra.KEVIN MAZUR (GETTY IMAGES)

Jennifer Coolidge ganó el premio por su trabajo en 'The white lotus'. Recogió el Emmy con este vestido negro de Etro hecho a medida.KEVIN MAZUR (GETTY IMAGES)

El actor de 'The Bear' Ebon Moss-Bachrach no se complicó y apostó por un traje negro. Con este 'look' clásico recogió el premio a mejor actor de reparto en comedia.KEVIN MAZUR (GETTY IMAGES)

Camila Morrone, nominada por su papel en 'Daisy Jones and the six', con vestido rojo de Atelier Versace.NEILSON BARNARD (GETTY IMAGES)

El actor Jon Hamm y su mujer Anna Osceola.ROBYN BECK (AFP VIA GETTY IMAGES)

La actriz Bella Ramsey, conocida por su papel en 'The last of us', optó por llevar un traje verde de Prada.NEILSON BARNARD (GETTY IMAGES)

La actriz británica Juno Temple apostó por este diseño de Vera Wang.ROBYN BECK (AFP VIA GETTY IMAGES)

Keeley Hawes junto a su pareja el actor Matthew Macfadyen, que se llevó el Emmy por su papel de Tom en la serie 'Succession'.NEILSON BARNARD (GETTY IMAGES)

Natasha Lyonne apostó por este modelo gris de Schiaparelli.NEILSON BARNARD (GETTY IMAGES)

Kayla Radomski junto a su pareja Jason Segel, nominado a mejor actor protagonista en comedia por su trabajo en 'Shrinking'.NEILSON BARNARD (GETTY IMAGES)

Fuente: El País