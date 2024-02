Fotogalería: Grammy, looks más extravagantes de su historia

Fotogalería, looks extravagantes en los Grammy

No te pierdas la fotogalería .Mientras esperamos, hacemos un repaso a los estilismos que más nos han impactado de la historia de estos premios.

Los looks más impactantes

Durante años, los premios Grammy nos han dejado algunos estilismos que, aunque no logramos entenderlos, no podemos quitárnoslos de la cabeza y han pasado a la historia de la moda.

ariana-grande-en-los-grammy-2020.webp

Ariana Grande

La cantante se convirtió en la mejor vestida de los Premios Grammy del 2020 con un vestido que ha pasado a la historia. Este diseño de Cenicienta en gris perla con guantes a tono es obra de Giambattista Valli. Getty Images

jennifer-lopez-en-los-premios-grammy-2000.webp

lady-gaga-en-los-grammy-2010.webp

Lady Gaga

La Mother Monster siempre nos ha dado looks para el recuerdo, sin embargo, el más impactante fue el primero por ser la novedad. En el 2010 Lady Gaga hizo historia con un vestido galáctico y su peluca amarillo pollo. Getty Images

nicki-minaj-en-los-premios-grammy-2012.webp

Nicki Minaj

En los Premios Grammy 2012, la cantante sorprendió con un vestido rojo inspirado en los hábitos que llevan los miembros de la Iglesia católica. Es de Versace y tiene la imagen de la medusa de la firma bordada al frente con apliques negros. Getty Images

rihanna-en-los-grammy-2015.webp

Rihanna

La de Barbados apareció en la alfombra roja de los Grammy del 2015 con un vestido extremadamente voluminoso y ajustado justo en el pecho, dándonos la fantasía 'Tarta de Fresa' más estilosa. Getty Images

madonna-en-los-grammy-2015.webp

Madonna

Ya sabemos que la intérprete de 'Like a Virgin' es una enamorada de nuestro país y no dudó en mostrarlo en los Premios Grammy 2015 con un look muy torero. Getty Images

z-lala-en-los-grammy-2016.webp

Z LaLa

La rapera causó sensación en los Premios Grammy del 2016 con un look alienígena que, en lugar de ser un desastre, era sorprendentemente divertido y estiloso. Eso sí, esa noche no estuvo entre las mejor vestidas. Getty Images

girl-crush-en-los-premios-grammy-2017.webp

Girl Crush

La artista rememoró su infancia en el 2017 con un top rosa y una falda que parecía una piscina de bolas. Getty Images

joy-villa-en-los-grammy-2015.webp

Joy Villa

La cantante siempre ha dado que hablar en las alfombras rojas de los Grammy por su activismo conservador. En la gala del 2018 se presentó con un vestido en contra del aborto con un bolso en el que se podía leer 'Choose life' (elige la vida). Getty Images

megan-pormer-en-los-grammy-2020.webp

Megan Pormer

Quién también hace activismo es Megan Pormer, pero esta vez a favor de los derechos humanos. La actriz iraní pidió en los Premios Grammy del 2020 el cese de la guerra de EE.UU contra Irán

Getty Images

billy-porter-en-los-grammy-2020.webp

Billy Porter

El actor nos dejó a todos los ojos como platos cuando apareció en la alfombra roja de los Premios Grammy del 2020 con un traje de lentejuelas y flecos. Sin embargo, lo más especial de look era su sombrero con una cortinilla mecánica. Getty Images

noah-cyrus-en-los-grammy-2021.webp

Noah Cyrus

En el 2021, la hermana pequeña de Miley Cyrus apareció con un vestido blanco al que acompañaba una capa que, sinceramente, parecía un edredón nórdico

Getty Images

michelle-zauner-en-los-premios-grammy-2022.webp

Michelle Zauner

La artista apareció en la alfombra roja del 2022 con un minivestido plagado de volantes amarillos. Getty Images

yola-en-los-premios-grammy-2022.webp

Yola

Si alguien dio la nota en los Grammy del 2022 fue Yola, con un vestido gigante morado con guantes, corsé y bajo de pelito que no pasó desapercibido. Getty Images

cardi-b-en-los-grammy-2019.webp

Cardi B

La rapera tiene un gusto por la moda exquisito y así nos lo hizo saber en los Premios Grammy 2019, donde vistió un diseño 'vintage' de Thierry Mugler de 1995 que recordaba a los cuadros del nacimiento de Venus. Getty Images