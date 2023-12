Fotogalería: formas posibles de dañar tu casa

Un precioso sol que brilla a través de la ventana o el aroma del aire otoñal son razones comunes para dejar las persianas abiertas de manera vertical y horizontal durante todo el día. Los dueños de los hogares no suelen recordar el poder del sol y los rayos ultravioletas, que generan efectos dañinos en sus preciadas posesiones.

Los pisos pulidos o tratados sucumbirán ante la decoloración y se eclipsarán de manera prematura. Como resultado, el dinero que se ha gastado en lograr que esas zonas de la casa se vean inmaculadas fue echado a la basura. Si bien no es una sugerencia que vivas como Drácula, es un amistoso recordatorio de que cierres todas las persianas antes de salir de tu casa.

Vacuum-83527.jpg

En Caso De Duda, Aspira En Lugar De Pasar La Escoba

No importa cómo es que los dueños de las casas hagan para deshacerse de la suciedad y el polvo que hay dentro de su hogar, lo relevante es que cumplan con su objetivo. La mugre y la suciedad se traslada cada vez que ingresas y egresas de tu casa por la puerta, también por las ventanas por las calmadas brizas y se esparcen antes de pasar la escoba, la aspiradora, o también puedes ignorarlas -está en las opciones-.

Las escobas son efectivas para esparcir la suciedad en lugar de quitarlas, sin mencionar que no tiene consecuencias en las alfombras. A pesar que las aspiradoras no quitarán del 100% de la suciedad de tu hogar, su succión tendrá el poder que una escoba no logrará y que dejará atrás.

Pouring-coffee-48453.jpg

Echa Café y Té Por El Drenado, No En El Inodoro

A pesar del placer que genera una taza de café fresca caliente recién elaborada o de un té hirviendo, esta popular bebida también deja marcas de manchas que se quedarán en donde sea que la eches. La misma protección que se da en los dientes con el esmalte, que debería ser protegido al echarle estos líquidos, que deberían ir por las tuberías de los baños.

La porcelana es un componente regular en un baño o en una pileta de lavabo y muchos dueños de hogares ven que esa sustancia puede decolorar los elementos como lo hace con sus dientes. Puedes colocar los granos y las bolsitas de té en composteras, lo cual ayudará a ahorrar dinero y salvar al medio ambiente.

Countertop-97414.jpg

El Vinagre Hace Desaparecer El Granito

El vinagre no sólo es efectivo a la hora de añadirle sabor a las comidas o lavar la carne antes de cocinarla, pero también es un limpiador de ayuda para limpiar los utensilios de cocina. Las publicaciones en Internet y empresas como Windex se enorgullecen de utilizar este condimento de tiempo medio para limpiar los estantes y las ventanas de su hogar.

Algunas encimeras están elaboradas de granito, la cual tiene una capa protectora sellante que el vinagre puede ayudar de limpiar. Esta sustancia está diseñada para preservar la limpieza y el atractivo del granito de la encimera cuando se ensucia y disolver el elemento al completo, dejando atrás los recuerdos de las manchas.

Drilling-86290.jpg

Perforar En Paredes Sin Detector De Vigas

Colgar piezas de arte con marcos en las paredes o colocar otros elementos como costosas televisiones planas pueden mejorar la decoración de una habitación y generar un ambiente en donde se requiere perforar y hacer agujeros en las paredes para tornillos y clavos. Para quienes recién se inician en este ámbito, la tentación es la de clavar o perforar la pared sin chequear previamente con un detector de vigas.

En lugar de ello, utiliza un detector de vigas para encontrar el lugar apropiado para martillar, perforar o atornillar. Sin un práctico dispositivo como este, es posible que el yeso y las placas de ese material en las paredes no sean lo suficientemente fuertes o profundas para soportar colgar cualquier cosa de peso o tamaño.

Trimming-11755.jpg

Utiliza Tu Sabiduría En La Jardinería Para Podar El Jardín

Los antiguos e innovadores dueños de propiedades caen en la trampa de sus hermosos jardines al agregarle plantas y flores. Ellos creen que la mejor manera de darle notoriedad a su hogar es rodearlo de jardines lujosos. En cada primavera, las tiendas suelen ver como los clientes van en búsqueda de las plantas más brillantes y la tierra fértil en la cual puedan prosperar.

Las personas que alardean sobre sus dotes en la jardinería se suelen dar cuenta de manera accidental que si sus plantas y árboles crecen demasiado cerca de sus hogares, sus ramas y extremidades pueden causar daños inmensos. Para evitar aquella calamidad económica, se recomienda podar de manera ocasional.

Dehumidifier-56073.jpeg

Demasiada Humedad Para Los Pisos

Adquirir un deshumidificador para el hogar no se trata de algo extraño o de un quiebre en los avances de la Ciencia. Al utilizar este dispositivo, eliminarás la sequedad del aire, la cual es una práctica común para tratar síntomas como la irritación en la piel, nariz, ojos, garganta y labios. Los deshumidificadores son también efectivos para conservar una apariencia fresca en pisos de madera o uno laminado.

No existe la necesidad de buscar el último producto en las estanterías de las tiendas para que éste cumpla con milagros. En lugar de ello, si tu hogar alcanza un 55% de humedad o más, enciende tu dispositivo y evita pisos hinchados y deformados.

General-Rug-Cleaning-Tips-55438.jpeg

El Champú Es Un Agregado De Sustracción En Las Alfombras

Aquellas personas que sean lo suficientemente maduras recordarán ser dueños o alquilar una aspiradora de vapor que limpiaba o crecer con ellas de cerca mientras le prestaban atención a este consejo para dueños de hogares. En cierto punto era lo que se creía la mejor manera para quitar las manchas en las alfombras y que sino ocasionaba un proceso tedioso para ser completo.

La eliminación de la peste y la suciedad pegajosa fue reemplazada con la humedad persistente y formaciones de moho viviendo dentro y debajo de las alfombras recién limpias. De repente, la calidad del aire para respirar se vio comprometido y surgen problemas de salud debido al daño causado por el uso de champú en lugar de una aspiradora en seco o una barredora de alfombras.

Common-Household-Hazards-98119.jpeg

La Pelusa Puede Ser Molesta y Pegajosa

La mayoría de los dispositivos, como las secadoras de ropa cuenta con un manual de instrucciones disponibles con ellas o para descargar en Internet y lograr un adecuado cuidado del producto. Estas guías le aconsejan a los propietarios de limpiar de manera rutinaria los filtros para evitar que la secadora se dañe. La falla al no hacerlo le causará peligrosos problemas de malfuncionamiento.

Se pueden generar incendios de esos filtros si se acumula mucha suciedad dentro. El calor debe escapar de alguna manera y usualmente se puede canalizar al exterior en un tubo, pero cuando se obstruye con pelusa y otros desechos, el calor intenso queda atrapado y puede provocar llamas.

Gutters-59385.jpg

Canaletas Descuidadas

Todas las personas que son dueñas o alquilan una casa con canaletas deben saber de la importancia de limpiarlas de manera regular. El agua que fluye y es interrumpida al atraparse en los aleros de las propiedades es por lo que menos querrás preocuparte o anticipar.

¿A dónde se supone que debe correr el agua cuando queda bloqueada por la canaleta y se filtra por la tierra y las alcantarillas? La desafortunada respuesta es que el agua se filtrará hacia la casa por las ventanas y las hendiduras, y el exceso de ésta puede llegar dentro.

Shoes-at-the-door-79000.jpg

Zapatillas Del Exterior Que Se Mantienen Dentro

La mayoría de las personas puede que no se quiten de manera voluntaria sus zapatillas, incluso cuando hay pisos nuevos en casas que están prístinas. La bacteria de la suciedad que aparece en las zapatillas pueden generar consecuencias dañinas en la salud de los habitantes de la casa.

Colocar una alfombra de bienvenida o una estantería para zapatillas en la entrada principal es práctico y, durante los inviernos, se mantendrá los residuos fuera, para evitar las enfermedades y la posibilidad de contraer una infección.

Pouring-oil-12286.jpg

Aceite De Cocina Echado Por Las Tuberías De La Cocina

Nadie disfruta de la experiencia de limpiar todo luego de cocinar y lavar los platos, sartenes, cacerolas y utensilios que se han utilizado. La grasa que sobra en la cocina puede ser comúnmente echada por las tuberías porque es conveniente, pero la flojera de las personas puede generar un costo importante.

Como hemos aprendido a temprana edad, el agua y el aceite -también la grasa- no se mezclan, por lo que echar el aceite por la tubería no es una solución instantánea. Con el paso del tiempo, el aceite puede endurecerse y bloquear las tuberías, lo que potencialmente llevará a que se sobrepase de agua y se generen daños de agua costosos.

Bleach-29363.jpg

Dile "No" Al Blanqueo Con Lavandina De Pisos De Madera

La lavandina es ampliamente conocida por lograr que los blancos en las prendas de ropa queden brillosos y como un producto de limpieza que desinfecta cuando se utiliza. Las marcas indican que su producto elimina más del 99% de los gérmenes y las bacterias, pero al utilizarlo en pisos de madera, quitará mucho más que ello.

Cientos de miles de dólares se invierten para mantener y tratar el brillo de los pisos de madera, pero todo ese dinero puede ser echado a perder una vez que la lavandina se añade a la ecuación. El poliuretano que se utiliza para recubrir el piso y darle brillo se disuelve con los fuertes químicos de la lavandina.

Dishwasher-78747.jpg

Propio

Los lavaplatos son excelentes a la hora de utilizar agua fuerte combinada con detergente para erradicar las manchas más complicadas de los platos. Son algo ingenuas aquellas personas que asumen que este dispositivo mantiene su interior limpio, mientras que la vajilla y los cubiertos se bañan, sin sentir la necesidad de limpiar su trampa.

Por lo general, se encuentra cerca del rociador en la sección inferior del lavavajillas. Con una frecuencia no mayor a una vez al mes, limpiar las trampas podrían evitar la acumulación de suciedad y residuos, por lo que prolongarías la vida útil del lavaplatos.

Draining-pasta-36324.jpg

Echa El Agua De La Pasta En El Jardín

La pasta es una fuente de nutrientes excelsa, sin importar el tipo que sea. La mayoría de las personas echan el agua por la tubería de la cocina luego de colar la pasta a su conveniencia, pero aquella acción podría terminar causando más daño que los carbohidratos añadidos a tu dieta.

El almidón de la pasta puede formar depósitos de grasa en las tuberías del fregadero y obstruirlas. En su lugar, queme algunos carbohidratos consumidos tomando el drenaje sobrante de la pasta y arrojándolo al jardín. El exceso de líquido es alimento y fertilizante para las plantas, y una versión saludable de las bacterias las ayuda a crecer.

Hardwood-floors-45884.jpg

Marcar Los Pisos De Madera Con Sillas

A diario, o varias veces a lo largo del día, antes o después de sentarse en una silla, las personas suelen tomarlas arrastrándolas, y sin levantarlas. Este es un hábito problemático para los dueños de casas con pisos de madera. Arrastrar los muebles dejarán marcas y aquellas serán costosas o imposibles de remover.

Un viaje al Walmart más cercano o a la tienda de elementos y comprar almohadillas para los muebles prevendrán aquellas marcas y mantendrán tu dinero a donde pertenece, en tu billetera. Al añadir almohadillas a las sillas y a los muebles, lograrás extender la vida útil de los muebles, los pisos y evitarás el ruido inncesario.

vines-92659.jpg

Las Enredaderas Que Crecen En Las Casas

No hay interrogante alguno cuando un hogar con enredaderas crece en su exterior, la vista se convierte en algo de admirar, si es que se mantiene de buena forma. Si bien es inspirador para la vista desde un costado decorativo, permitir que la enredadera se apodere de una casa dañará la propiedad de tal manera que te sorprenderá.

La enredadera en una casa sellará el exceso de humedad y provocará que se genere un caldo de cultivo para pestes como alimañas e insectos, los que provocan mayores daños. Es mejor gastar el dinero en herramientas para detener el crecimiento que en reparar el daño causado.

closing-door-76316.jpg

Golpear Las Puertas Sin Razón Alguna

Si golpeas las puertas de manera prolongada por la frustración, el enojo o simplemente porque es pesada y necesitas darle un empujón extra, te generará más dolores de cabeza que el molesto y repetitivo sonido que produce. Posiblemente puedas acabar con desalineación y otros desastres ocultos que te aguardan si este es el método de expresión elegido.

No sólo que cerrar las puertas de aquella manera es rudo e inmaduro si se hace de manera intencional sino que la desalineación de ésta y el revestimiento de las puertas quedará erosionado. Una solución bien barata sería la de mantenerlas abiertas y si es posible, tratarlas con cuidado al usarlas.

Wipes-12754.jpg

Las Toallitas Desechables Viven Para Siempre

No resulta claro cual es peor, el mito de que las toallitas desechables pueden ser echadas por el inodoro de manera segura, o la devastadora consecuencia de aquella situación que perdurará. Previo a que las empresas te roben el dinero con características que son engañosas, sabe que ninguno de estos productos es desechable.

Las tuberías del sistema se convertirán en un atascamiento en vivo porque la tela de este pañuelo está elaborado con un no tejido que no se descompone ni se erosiona por completo. Son cómodos y fáciles de tirar a la basura o reutilizar para otros fines.

Peroxide-94642.jpeg

El Peróxido y El Vinagre Dañan El Hogar y La Salud

Los ingredientes en esta combinación de peróxido y vinagre facilitarán el proceso de limpieza pero podrían llevar a problemas en otras superficies y a tu salud. De manera separada, no existe daño alguno de utilizarlos como soluciones de limpieza, pero al mezclarlos, crearás costos médicos y en reparaciones.

Al combinar los dos productos, generarás un químico tóxico, altamente corrosivo e inestable. Quemará lo que sea con lo que entre en contacto, causando daño y erosionando los colores. Causará irritación de la piel y problemas respiratorios si es que elaboras este experimento que es bastante disuasorio.

Fuente: fotogalería Hogar Liestylelatino