Fotogalería: Dani Alves y otros deportistas con problemas con la justicia

Dani Alves, el que fuera futbolista del Barcelona y el Sevilla , entre otros equipos, no es el único deportista de primer nivel que ha tenido problemas con la justicia . Muchos de ellos han tenido incluso que cumplir penas de prisión . Repasamos varios de los casos más conocidos en esta fotogalería .

Además de tener varios problemas de tráfico, Karim Benzema fue absuelto por haber participado presuntamente en una orgía con una prostituta menor de edad. No se libró de la condena, sin embargo, por conspirar para chantajear a su compañero de selección Mathieu Valbuena con un vídeo sexual. Un juez le impuso una pena de prisión suspendida de un año y le ordenó pagar una multa de 75.000 euros. DPA / EUROPA PRESS

Arantxa Sánchez Vicario

Un juzgado de Barcelona condenó a Arantxa Sánchez Vicario a pagar una indemnización al Banco de Luxemburgo y a dos años de prisión por ocultación de bienes. No obstante, se libró de la cárcel, ya que no debía entrar en ella a condición de no reincidir. EUROPA PRESS

Leo Messi

Durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009, Leo Messi defraudó 4,1 millones de euros en impuestos de la explotación de sus derechos de imagen. Devolvió el dinero a Hacienda, aunque le condenaron a 21 meses de cárcel. No obstante, se libró de entrar en prisión. AFP / GETTY IMAGES

Oscar Pistorius

El sudafricano Oscar Pistorius pasó de ser un héroe a convertirse en un villano. Ganador de ocho medallas en los Juegos Paralímpicos, el atleta fue sentenciado a una pena de 13 años de prisión por el asesinato de su novia, la modelo Reeva Steenkamp, en febrero de 2013. EFE

René Higuita

Su estrecha relación con el cartel de Medellín le supuso muchos problemas a René Higuita. El mítico portero colombiano pasó siete meses en la cárcel por hacer de intermediario en el secuestro de una niña cometido por la banda que entonces lideraba Pablo Escobar. EFE

O. J. Simpson

El jugador de fútbol americano O. J. Simpson pasó nueve años entre rejas por un delito de secuestro y atraco a mano armada. Años antes, había quedado absuelto por el asesinato de su exesposa y de un amigo de ella en uno de los juicios más controvertidos de la historia de Estados Unidos. EFE

Mike Tyson

Justo cuando se encontraba en el mejor momento de su carrera, la modelo Desiree Washington acusó a Mike Tyson de violación. Un tribunal encontró culpable al exboxeador en 1992 y lo condenó a seis años de prisión, aunque finalmente solo pasó tres entre rejas. ABC

Iñaki Urdangarin

Una condena de cinco años y 10 meses de prisión le fue impuesta a Iñaki Urdangarin por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias durante su gestión al frente del Instituto Nóos. El que fuera marido de la infanta Cristina ganó durante su carrera dos medallas olímpicas con la selección española de balonmano.

ANTONIO GUTIERREZ HERGUEDAS / GETTY IMAGES

Robinho

Un tribunal de Milán condenó en 2017 a nueve años de cárcel a Robinho por violar en 2013 junto a otros cinco hombres a una joven. El brasileño, que se encuentra en su país, tiene una orden de arresto internacional. YOUTUBE / THE NOITE COM DANILO GENTILI

Floyd Mayweather

Floyd Mayweather ingresó en una cárcel de Las Vegas en 2012 por un delito de violencia doméstica. Apenas cumplió dos de los tres meses a los que había sido condenado. ABC

Robin van Persie

El exfutbolista Robin van Persie llegó a ser detenido en 2005, cuando jugaba en el Arsenal, acusado de violar en Róterdam a una joven de 21 años. Finalmente, quedó libre sin cargos por falta de pruebas. EFE

Peyton Manning

Una doctora de la Universidad de Tennessee acusó a la leyenda de la NFL Peyton Manning de abusar sexualmente de ella durante una revisión médica cuando el jugador de fútbol americano pertenecía a dicho centro. El que fuera quarterback de los Colts y los Broncos admitió los hechos, pero aseguró que se trataba de una broma. La universidad llevó el asunto de forma privada.

EFE

Theo Hernández

El futbolista del Milan Theo Hernández, ex del Atleti, el Alavés, el Madrid y la Real Sociedad, quedó absuelto de todos los cargos después de que Luisa Kremleva, una joven de 22 años conocida por participar en varios 'realities', le denunciara por agresión sexual en 2017. EFE

