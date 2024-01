Fotogalería: cosas de otras generaciones que hoy sorprenden

En la actualidad existen multitud de aplicaciones para escuchar la canción que se quiera en cualquier momento. Sin embargo, antes había que esperar a que la pusieran en la radio y, si querías guardarla, poner a grabar el casete y esperar que el locutor no hablara demasiado.

Hacer fila para poder jugar a un videojuego

Hoy en día basta con encender la consola o incluso el móvil para jugar a videojuegos. En los 80 y los 90 apenas había consolas en las casas y la moda eran los recreativos. Eso sí, cada partida costaba 25 pesetas y a veces había que hacer cola hasta que terminase alguien la suya.

Estar en casa para poder llamar a alguien

La mayoría de los jóvenes actuales no sabrían usar un teléfono de rueda. Y les sorprendería mucho tener que estar en casa para poder llamar a alguien (y que ese alguien también estuviera en la suya). Además, casi siempre respondían primero sus padres.

Ver niños jugando en la calle

Cada vez resulta más raro ver niños jugando en la calle, especialmente en las grandes ciudades, y muchos jóvenes actuales ni siquiera lo entenderían. Hace unas décadas era bastante habitual.

El CD

Tras el casete llegó el CD, que supuso un gran avance. Estos discos no eran precisamente baratos, además de que se rayaban con bastante facilidad.

Ver gente fumando en lugares cerrados

Con la entrada en vigor de las diferentes leyes antitabaco, el uso del cigarrillo se ha ido limitando. Sin embargo, no hace tanto no era nada extraño ver a gente fumando no solo en bares o restaurantes, sino también en lugares como centros educativos, edificios administrativos o el transporte público.

Ir al videoclub a alquilar una peli

Antes que las plataformas de ‘streaming’, que el Blu-ray y que el DVD estaba el VHS. Para ver una película, los jóvenes de los 80 y los 90 tenían que ir al videoclub a alquilar la cinta y no siempre estaba disponible.

No poder hacer fotos todo el tiempo

Con los ‘smartphones’ podemos hacer fotos en cualquier momento. Antes, en primer lugar debías llevar tu cámara y, además, tener espacio disponible en el carrete. Por eso había que dosificar bien las fotografías.

La Game Boy

La Game Boy supuso toda una revolución en su momento, ya que por primera vez se podía jugar a la consola en cualquier parte. No obstante, los gráficos no eran ninguna maravilla y a los cartuchos había que soplarles de vez en cuando para quitarles el polvo y que funcionaran bien.

Usar un mapa de carreteras

Los jóvenes no son conscientes de lo mucho que han facilitado los viajes los GPS y las aplicaciones de navegación. Antes había que sacar el mapa que, aparte de incómodo, no era nada fácil de entender. Por supuesto, tampoco había una voz que te indicara el camino.

Dedicar una canción en la radio

Todavía quedan algunos programas de radio nostálgicos en el que se pueden dedicar canciones, aunque cada vez menos. Antes era bastante habitual llamar a tu emisora local para pedir un tema y ofrecérselo a alguien especial.

Ver solo dos canales de tele

Entre las cadenas tradicionales y las nuevas plataformas, en la actualidad la oferta televisiva es casi infinita y se puede ver lo que se quiera en cualquier momento. Hasta hace no demasiado solo había dos canales de televisión y no emitían las 24 horas.

De otra generación

Tres objetos del pasado que muchos jóvenes no han visto nunca.

Fuente: 20minutos