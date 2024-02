Fotogalería: atracciones de Disney que quedaron abandonadas a lo largo del tiempo

El Mundo De Walt Disney abrió las puertas de su primer parque acuático en el verano de 1976. Los toboganes aún se encuentran en el lugar, las piscinas están repletas de agua y las reglas del parque aún se visualizan desde las costas de Bay Lake. El único problema es que River Country ha estado completamente abandonado desde 2005, por lo que creemos que significa que ningún bañero podría salvarte la vida si te ahogas. De manera extraña, Disney nunca ha brindado una declaración oficial sobre la razón de haber cerrado el parque, y el silencio llevó a muchas teorías conspirativas. Amebas asesinas aparecen como una principal razón. ¡Que asco!

Fotogalería: atracciones de disney que quedaron qbandonadas a lo largo del tiempo

Discovery Island

¿Una atracción abandonada? Intenta abandonar una isla que ya no aparece en el mapa del mundo de Disney y se presenta como una gran masa verde en medio de Bay Lake. Con sus puertas abiertas por primera vez en el año 1974, Discovery Island era un parque de atracciones basado en piratas e inspirados en la popular película de Disney, "Treasure Island". Y al contrario de la creencia popular, el principal atractivo del parque resultaron ser unos 150 pájaros exóticos de todo el mundo y no la reencarnación de los piratas. A pesar de que el parque cerró en el año 1999, sigue siendo un misterio y algunos creen que se debió a la apertura del Animal Kingdom.

Máquina De Olas En Una Playa De La Polinesia

¿Quién necesita esperar por olas naturales maravillosas cuando dispones de una máquina que te la hace para ti? En el año 1971, el Resort Polynesian decidió que querían añadir una actividad recreacional de surfeo para los visitantes, ¡y así se creó la máquina para hacer olas! Si bien la atracción fue un éxito, los alrededores de la Seven Seas Lagoon y sus playas lo sufrieron. Los rumores sobre la atracción que fue rápidamente abandonada se expandieron, y la máquina comenzó a fallar y erosionar la playa. Se especula que los restos de la máquina que quedaron allí han quedado en el fondo del mar y están oxidados.

Corredor Arcoiris

Quizás te haga tropezar un poco y te provoque algunos episodios epilépticos, pero este túnel futurístico fue parte del pabellón de imaginación de Epcot, de denominación Imageworks. Poco después de abrir sus puertas en el año 1982, la atracción se volvió increíblemente popular cuando el Rey del Pop, Michael Jackson, realizó una sesión de fotografías dentro, ¡buena manera de conseguir publicidad gratis, Disney! Todas las luces tecnicolores fueron atenuadas en 1998 cuando ImageWorks se trasladó unos pisos más abajo, dejando el túnel abandonado hasta hace poco. En el año 2019, la Expo D23 de Disney anunció su plan de reinstalar el Túnel Arcoiris -Rainbow Tunnel- en el nuevo "Centro de Experiencias de Epcot" que se estrenará a fin de año.

Mike Fink Keel Boats

En el año 1971, la atracción de Mike Fink Keel Boat hizo su aparición en el Magic Kingdom. Aquellos botes debían de ilustrar los barcos de quilla en los que competían Davy Crockett y Mike Fink en el show The Davy Crockett and the River Pirates. ¿Pero qué es una competencia sin un premio? Quien saliera victorioso en las carreras de altas velocidades sería coronado "Rey del Río". Los botes flotadores de Fink, el Gullywhumper y el de Crockett, el Bertha Mae vagaban por donde quisieran y contaban con un motor que los llevaba alrededor de los ríos de América y la Isla de Tom Sawyer. Un incidente de zozobra dejó a la atracción sin mucha popularidad entre los invitados. No resulta extraño que los botes dejaran de funcionar en 1997.

El Bote Del General Joe Fowler

Este bote de río en cuestión acabó arribando tarde a su propia fiesta, justo el día posterior a la gran apertura del Mundo de Disney en el año 1971. Los visitantes no quedaron contentos al ver que éste no funcionó aquel día. Cuando llegó el año 1980, se generó una rutina de rehabilitación para el Admiral Joe Fowler. Tristemente, cuando fue alzado fuera del agua, éste se desmoronó y destruyó todo su casco, sin posibilidad de ser reparado. El barco fue trasladado a detrás de escena previo a ser enterrado en alguna zona propiedad de Disney. En cuanto a atracciones abandonadas, al menos tuvo su propio sepulcro.

Botes De Cisnes

Comencemos dejando en claro que no conocemos personas que no quieran navegar alrededor de un lago en un cisne super grande. Los Botes de Cisnes eran conocidos como una de las atracciones más relajantes. No es Splash Mountain, pero sí que exhibía buenos panoramas del Castillo de Cenicienta. Algunos señalaron que el costo de mantenimiento de éste era muy alto durante los meses de verano en los que más se utilizaba, pero la verdadera razón por la cual cerraron la atracción en el año 1983 se desconoce. Algunos de los botes cisnes originales fueron colocados en subastas y comprados por fanáticos de antaño. Sólo esperemos que el comprador contara con una piscina lo suficientemente grande para un bote de tal tamaño.

Crucero Mundial

El Southern Seas y Ports o Call eran dos transbordadores que llevaban a los invitados alrededor de la laguna Seven Seas. Pero al igual que el patrón de todas las atracciones acuáticas, estos botes no duraron mucho tiempo. En el año 1974, el Southern Seas sufrió de un daño importante en su casco, lo cual lo llevó a dejarlo secar en el puerto y eventualmente desmantelarlo en 1977. De sus cenizas apareció el Southern Seas II, pero los años subsiguientes no fueron los mejores para los transbordadores acuáticos del Crucero Mundial. Debido a la baja utilización por la gente, The Ports o Call frenó su funcionamiento en 1984, con el Southern Seas II llegando a lo mismo en 1997.

Las Maravillas De Life Pavilion

Conocido de manera depresiva por algunos como "Las Maravillas de las Tristezas", el pabellón no está técnicamente abandonado, pero sí se reinventa en sí mismo para generar réditos: Nuevo año y nuevo pabellón y toda esa música jazz alrededor. El área actualmente recibe eventos como el Festival De La Comida y El Vino, como el Festival Flower and Garden. Nada ha encontrado funcionamiento allí desde que cerró en el año 2007, pero eso no significa que haya sido desmantelado. ¿O no? ¡Llegó el momento de ver si Body Wars y otras atracciones aún están operativas! Es una broma, sería ilegal...

Pleasure Island

A excepción de convertirse en un burro como Pinocho, la isla es tal cual como suena: Bares y clubes para aquellas personas nocturnas. Lo que había sido una gran idea en el año 1989 acabó con el cambio de siglo, y las renovaciones lo hicieron a peor en 2006. Una de ellas fue remover a la infame Jessica Rabbit del letrero de "Pleasure Island Tonight". Las renovaciones no llegaron a buen puerto y el tráfico de personas no se aumentó. En el 2008, Disney decidió que cerraría el lugar para hacerlo un poco más para ambiente familiar y entretenimiento. En definitiva, esta zona de diversión cerró de manera permanente en 2010.

El Club De Las Aventuras

"¡Kungaloosh!" En cuanto a lo que son tradiciones únicas, esta bienvenida se lleva lo mejor. El Club de las Aventuras era un bar temático en Pleasure Island, con cinco habitaciones individuales: The Mask Room, The Treasure Room, The Main Salon, The Library y The Zebra Mezzanine. Los invitados experimentarían espectáculos privados, transmisiones de radio, e incluso nuevas incorporaciones de miembros -esto puede o puede que no haya sido una sociedad secreta-. Cuando Pleasure Island cerró su negocio en el 2008, los fanáticos del club comenzaron una petición vía Internet para que el club continuara funcionando. Y lo hizo durante un tiempo. El Club De Las Aventuras eventualmente cerró sus puertas en el 2010.

El Palacio De Mowgli

Este palacio abandonado fue una historia de horror desde el comienzo. Las personas de la ciudad estaban enojadas porque el parque se adueñó de una pieza inmobiliaria en la Emerald Isle, Carolina del Norte, y no querían lidiar con los turistas. A las cabezas del proyecto poco le importó y construyeron el parque de todas maneras. De manera misteriosa, justo después de su gran apertura, el parque cerró sus puertas para siempre. Todos los registros del diseño del parque y la construcción se "perdieron" pero se rumorea que tres palabras lo explican: "Abandonado Por Disney". Algunos creen que la construcción del palacio es una leyenda urbana, mientras que otros creen en el horror.

Skyway

El Skyway recibió a sus primeros visitantes al igual que el resto del parque en el año 1971 como una manera veloz de viajar desde Magic Kingdom Tomorrowland y La Isla De La Fantasía. La atracción duro bastante hasta fines de los 90´ y al igual que todas las atracciones cerradas por Disney, la razón está sujeta a debate. A pesar de su clausura, no fue hasta años más tarde que la estación de carga de Tomorrowland se demolió con sus pilones y cables. Empero, la estación de La Isla De La Fantasía, sobrevivió algunos otros años. Aún contra los rumores de que se convertiría en un restaurante, la estación finalmente dejó de funcionar en 2011.

Tropical Serenade

Fue uno de los espectáculos principales en el día de apertura de 1971, y que garantizaba despertar la locura de los padres. Con dos hombres vestidos de pájaros como presentadores, Clyde y Claude, el espectáculo exhibió más de 150 pájaros mecánicos, flores y canciones pegadizas como "El Tiki Tiki Tiki Tiki Tiki Roon" y "Cantemos Todos Como Lo Hacen Los Pájaros". No estamos seguros de que esas canciones califiquen como una serenata tranquila, pero cada uno puede pensar lo que quiera. El espectáculo bajó su telón en 1997 para darle lugar a la versión modificada llamada "La Habitación Encantada Tiki" -Bajo una nueva dirección-. Esperemos que Clyde y Claude no hayan sido despedidos y pudieran meterse como parte del coro.

La Habitación Encantada Tiki -Bajo Nueva Dirección-

El pájaro Iago del Rey León y el de Aladin, Zazu reemplazaron a los antiguos presentadores en La Habitación Encantada Tiki -Bajo nueva dirección-. Deseamos que Clyde y Claude hayan encontrado trabajo en otra parte del parque. Siendo demasiado parecido al antiguo espectáculo, los comentarios no fueron los mejores. En enero del 2011, un pequeño fuego en el ático dañó a Zazu sin poder ser arreglado y un sistema de riego arruinó a todos los dioses mecánico. El espectáculo cerró sus puertas otra vez y ello llevó a que se remodele como era originalmente el estilo de Serenata Tropical. Fue una lección muy costosa de "no arregles lo que no está roto".

'STOLport' Para Los Empleados y Visitantes De Disney

Probablemente haya estado bien que esta propiedad haya sido olvidada, ya que era bastante inútil. El STOLport o "el aterrizaje y despegue al lado de la costa" era una vía en donde los aviones cargueros podrían aparecer de a cuatro a la vez. Al menos los pasajeros no tenían que preocuparse por las pérdidas de equipaje. La dirección decidió que lo mejor era cerrar las operaciones con pasajeros para el año 1972, eventualmente cerrando sus puertas en los 80´. La vía de aterrizaje aún existe pero ha sido dejada como espacio de almacenamiento. Aún puedes ver el lugar de aterrizaje desde el monorriel.

Ferrocarril De Fort Wilderness

El tren que operaba de manera completa a vapor se inició en 1973, y recorrió toda la vasta propiedad del Campamento Fort Wilderness. Al igual que otras atracciones de Disney, la razón oficial de su clausura nunca fue explicada. Los rumores comienzan desde una pobre capacidad de combustible a que el tren en movimiento embistió a una niña en bicicleta. Ouch. Si la última versión es la razón, existe ha sido positivo que las vías fueran abandonadas a la naturaleza en los años 80´. Afortunadamente, Disney pudo encontrarle un uso a los vagones del tren en otras propiedades, como ser un lugar de expendio de boletos para Pleasure Island.

Pocahontas y Sus Amigos Del Bosque

Una función de 12 minutos en vivo en la que aparecen Pocahontas, Meeko, la abuela Willow y otros animales vivos fue uno de los grandes éxitos en el día de apertura del Animal Kingdom en el año 1998. Seamos honestos, su colibrí malhumorado, Flit, probablemente se escondía en un árbol juzgando a todos mientras que la princesa cantaba con las criaturas del bosque. Tras diez años de funciones, Pocahontas y sus amigos brindaron una última presentación previo a que el espectáculo fuera cancelado. La abuela Willow, debido a su estado deteriorado, se las ingenió para mantenerse en el Campo de Minnie y Mickey como marca de la zona designada para fumadores hasta que el parque cerró en el año 2014. Esperemos que nunca se haya prendido fuego.

20,000 Leguas Submarinas

Podría decirse que es una de las atracciones más originales y geniales, la de 20 Mil Leguas Submarinas presentaban unas 12 personas que manejaban a otras 38 en submarinos que exploraban un tanque de 12 millones de galones. La aventura debajo del agua exhibía sirenas anima trónicas, un calamar gigante y hasta una replica de la Ciudad Perdida De Atlantis. El mantenimiento riguroso obligó a cerrar la atracción en el año 1994. Se rumorea que se está trabajando en un equivalente de Buscando a Nemo. Un vaciado del tanque y el hundimiento de un submarino en Castaway Cay marcaron el final de la era de la atracción.