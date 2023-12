Fotogalería: alimentos del todo no muy sanos

Fotogalería alimentos no tan saludables

En el mundo en que vivimos, cada vez son más las personas que prestan peculiar atención a las señales que les da su cuerpo, no abusando de los alimentos de la fotogalería . Es así como millones de personas se vuelcan a una vida saludable, que se centra en tres pilares: Descansar de buena manera, ingerir comida saludable y ejercitarse.

Otros de los alimentos que extrañamente también eligen los jóvenes son los pastelitos pre-envasados. Aquellos son de mucha elección para los niños que van al colegio y quieren disponer de un postre dulce para cuando acaban la comida que se llevaron desde su hogar. Los pastelitos son fáciles de comer, pueden ingerirse mientras se camina y sacia el apetito de lo dulce, pero de manera temporal y no aportan ningún nutriente. Los pasteles son altos en su contenido azucarado y con sabores artificiales. De hecho, algunos de ellos contienen grasas trans.

Fruta Enlatada en Almíbar

Puede que cuando observas la palabra fruta en un alimento, de inmediato pienses que es un alimento saludable, pero no siempre lo es. Las frutas enlatadas pueden ser un excelente medio para consumir frutas, pero si puedes, siempre opta por aquellas que están frescas y de la verdulería. Resulta ser que las frutas en almíbar forman azúcar añadidos en grandes cantidades, y es altamente perjudicial. Las frutas de por sí ya contienen azúcar, no necesitas añadirle más.En el caso que quieras comprarlas para almacenar, hazte de las que están conservadas en agua.

Galletas de Arroz

No hay nada peor que aquellos alimentos que te promocionan como saludables, pero que en verdad están lejos de serlo. Las galletas de arroz son de aquellos comestibles que sí cuentan con bajas calorías lo cual es positivo, pero están elaboradas con hidratos de carbono, que impactan en la glucemia. Sumado a ello, algunas clases de galletas de arroz, las que son saborizadas, presentan niveles de sal y azúcares añadidos muy importantes. Sin dudas, un alimento que debes evitar.

Alimentos Envasados Sin Grasas

En este espectro de alimentos que pueden ingresar las leches, yogures, mantecas y similares, lo que vuelve perjudiciales al comestible es que al eliminar la grasa del producto, las empresas lo sustituyen por otro, mucho más perjudicial. Las empresas de comidas suelen colocar sal y azúcar en lugar de grasa, por lo que estarías ingiriendo un alimento que originalmente mantenía grasa y era natural, pero que con las modificaciones, su contenido calórico aumenta. ¡Evítalos sin dudas!

Donas

Cuando caminas por la zona en donde vives o estás de paseo, seguramente has pasado por una vidriera de pastelería y observas esas donas que están recubiertas con diferentes glaseados de colores... y sí, tentaría a cualquiera. Lo que debes saber es que esas donas son harina blanca frita, que puede ser muy rica, pero que son un elemento que debes descartar de tu dieta. Esa harina se fríe y se cubre con azúcar, así que imagínate que no cuenta con ningún nutriente. Y para peor, muchos las ingieren de desayuno.

Yogur Con Frutas

Debes prestar mucha atención cuando tomas un yogur de la heladera en el supermercado. Si bien los yogures tienen connotación positiva, y muchos de ellos sí aportan nutrientes, otros son un verdadero desastre. Gran parte de los yogures que presentan frutas están envasados con azúcar, por lo que sería lo mismo que un bocadillo dulce. Si en algún momento quieres yogur con frutas, compra uno al natural y agrégale las frutas frescas de la verdulería.¡Aprovecha aquellos que son saludables y presentan proteínas, esos naturales y sin sabores añadidos!

Fideos Instantáneos

Cada vez son más los países que tienen en sus supermercados toda una estantería repletas de fideos ramen instantáneos que parecerían una gran comida exótica, sobre todo si no vives en territorio asiático, y bien barato para el presupuesto. Pero te arruinará la dieta. Esos paquetes de fideos instantáneos están llenos de sodio y no presentan valor nutricional. Son altamente perjudiciales para la salud en general, por lo que no pienses en que son baratos, mejor invierte en tu cuerpo.

Comidas Congeladas

Todos hemos atravesado aquellas semanas en donde recién te mudas a una casa nueva y debes lidiar con tantas cuestiones a resolver que simplificas la comida al pedir delivery o adquieres comidas congeladas en bandejas del supermercado más cercano a tu hogar. Por más que muchas de ellas indiquen que son "saludables" o "bajas en calorías", no confíes en ello, presentan muchos ingredientes que no deberías dejar ingresar a tu sistema. Están llenas de conservantes, azúcares y sal. Aún aquellas que están congeladas o tienen vegetales son un problema.

Mantequilla de Maní

La mantequilla de maní es otra de las salsas que cada vez ganan más terreno en los desayunos y meriendas de las personas. En sí, la mantequilla de maní o cacahuate es saludable, pero siempre y cuando no presente mucha grasa. Lo que hacen muchas empresas es compensar su sabor reducido en grasa, y le añaden azúcares o rellenos almidonados, que debes evitar a toda costa. Debes alejarte de ellas y de los aceites añadidos que presentan. ¡Siempre es mejor la opción natural!

Palomitas de Maíz

En aquellos años en donde Blockbuster era un verdadero lugar a donde todos querían ir, las palomitas de maíz casi que estaban en el combo cuando alquilabas una película. Estas palomitas están repletas de sal, conservantes y grasas, por lo que no son para nada nutritivas.Aún en la actualidad, las llamadas canchitas en algunos países se venden en la previa al ingreso al cine, pero bien deberías optar por los granos de maíz cocinados en tu hogar, sin añadidos de aceites o sal.

Jugos Naturales

No todos los jugos son perjudiciales para la salud, pero sí que algunos jugos pierden todo su valor nutricional porque es la fruta en su consistencia la que contiene los nutrientes. Al extraer el jugo de una fruta, se pierde la fibra, por lo que sólo quedan los azúcares y las vitaminas. El jugo en sí presenta muchas calorías y no brinda los mismos beneficios que una fruta. Y podremos apostar que en su gran mayoría, si pides un jugo y no te lo haces en tu hogar, le añadirán azúcar.

Bebidas con Café

El café es una de las bebidas más queridas en todo el mundo, pero siempre que le añadas azúcar, estás generando un problema en tu sistema. Las calorías aumentan increíblemente cuando mezclas bebidas en tu café. De hecho, en algunas tiendas que son famosas de manera internacional, un café podría representar más calorías que toda una comida por sus añadidos.La mejor opción si eres fanático del café es tomar uno helado sin azúcar y sin otros ingredientes. Aún cuando bebes café mezclado como bocadillo le estás provocando un impacto negativo a tu sistema.

Batidos

Otras de las ofertas que ha crecido mundialmente en los últimos años han sido los batidos de diferentes sabores. Ya sea por las tiendas internacionales que han desembarcado en muchos países, sino también imitaciones locales. Estos batidos presentan demasiados ingredientes, y deberías saber cada uno de ellos porque ingresarán en tu cuerpo. Estos batidos suelen contener nueces, helados, suplementos de proteínas, yogures con alto contenido en grasas y otros elementos muy calóricos. ¡Sería lo mismo que sumar una comida a tu jornada!

Suplementos de Proteína en Polvo

Muchas personas que se quieren dedicar a la actividad física llegan a un punto en donde su masa muscular parece no poder crecer más, y es allí en donde optan por tomar algunos atajos de crecimiento muscular como los suplementos de proteínas. Estos productos no dejan del todo claro con qué elementos se crean, pero sí sabes para que los necesitarás. Como mínimo, deberías informarte qué elementos tienen dentro ¡No deberías tomarlos, simplemente ejercítate de manera común!

Barras de Granola

Estos elementos pueden ser un gran añadido a tu dieta, pero como todos los comestibles, deberías saber de qué están elaboradas. Algunas de ellas son muy similares a una barra de chocolate, y no es lo que buscan las personas que ingieren estas comidas. Su contenido en azúcar y demás añadidos negativos son perjudiciales para tu cuerpo. Y para peor, quizás ingieras más de una porque crees que son saludables. Muchas de ellas deberían estar promocionadas por lo que son, y no como un bocadillo saludable para llevar. Si supieras lo que llevan dentro, muchos no las comprarían.

Comidas Fritas

No hay que ser un especialista en comidas ni en bienestar del cuerpo humano para saber que las comidas fritas son de los peores alimentos que se pueden consumir. Sí que pueden ser deliciosos, pero no le aportan al cuerpo ningún nutriente. Estos alimentos suelen estar compuestos por grasas que no son saludables, y que se consumen en grandes cantidades. Si puedes, opta por las opciones de comidas horneadas en lugar de fritas.

Pizzas compradas

¿Quién no se ha dado un gusto comiendo pizza de restaurante? Seguramente la gran mayoría de la población mundial ha estado en ese lugar en algún momento de su vida. Las pizzas compradas están repletas de sodio y de grasas, por lo que deberías evitarla. Siempre podrás preparar tu propia pizza en tu hogar, con masa de trigo integral, vegetales frescos y salsas bajas en sodio, en donde puedes controlar cada uno de los elementos que le colocas.

Cortes fríos

Otra de las comidas que se puede ingerir de manera veloz y que sientes que te sacarán del paso del apuro del día a día son los cortes fríos, como los fiambres. Estas comidas están llenas de conservantes y más de una persona no las ingeriría si es que saben lo que están ingresando a su sistema. No todos los ingredientes de los fiambres presentan características negativas, pero deberían de evitarse los cortes fríos. En caso de prestar atención, elige aquellas comidas orgánicas sin nitratos ni añadidos como antibióticos.