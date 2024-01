Fotogalería: alfombra roja de los Globos de Oro 2024

Getty Images

Ok. Hunter Schafer

El toque de fantasía lo puso Hunter Schafer con este espectacular vestido de Prada en rosa pastel que, si al principio parecía sencillo, cuando se movía flotaban unas tiras que la convertían en hada.

Ok. Margot Robbie

La actriz no ha perdido la oportunidad de volver a hacer un guiño a 'Barbie' con su vestido rosa de Armani en un look que ha dividido a las redes sociales. O lo amas, o lo odias.

Michael Buckner

Ok. Natalie Portman

Con un look lleno de lentejuelas, la actriz nominada por su actuación en 'Secretos de un escándalo' se coló entre las mejores vestidas con un 'outfit' firmado por Dior Couture que nos recuerda a los cuadros puntillistas.

Monica Schipper/GA

Ko. Selena Gomez

Aunque Selena Gomez suele estar entre las mejores vestidas, este año inaugura los peores looks de la alfombra roja con un vestido de Giorgio Armani rojo. Si bien el escote es muy favorecedor para la cantante, la falda rígida, voluminosa y corte asimétrico no convencen.

Amy Sussman

Ok. Taylor Swift

La cantante ha conseguido una nominación en la nueva categoría a Mejor película taquillera, por lo que no dudó en aparecer en la alfombra roja con un vestido de lentejuelas verdes con un escote en la espalda muy sexy de Gucci. ¿Será un guiño a 'Reputation'?.

Amy Sussman

Ko. Billie Eilish

La cantante es fan de los looks extremos, siendo una de las mejores o de las peores vestidas de la noche. En estos Globos de Oro no ha acertado con este look 'oversize' de Willy Chavarria.

Monica Schipper/GA

Ok. Rosamund Pike

La actriz, nominada a Mejor actriz de reparto por 'Saltburn', apareció con un look de Dior que no ha dejado indiferente a nadie, donde el encaje era el protagonista. Si bien el vestido con falso escote 'strapless' ha enamorado, el tocado a lo 'Cisne negro' se lleva toda la atención.

Gilbert Flores

Ok. Julianne Moore

Otra que se ha decantado por el rojo ha sido Julianne Moore, presentándonos una de las nuevas tendencias para este año. Ella lo llevó con un vestido de estilo princesa con escote palabra de honor de Bottega Veneta.

Michael Tran

Ok. Brie Larson

Ir sencilla no significa esforzarse poco, y si no que le pregunten a Brie Larson, que ha lucido sobre la alfombra roja este precioso vestido en color lavanda de Prada.

Monica Schipper/GA

Ko. Bella Ramsey en los Globos de Oro 2024

La protagonista de 'The Last of Us' peca de informal con este conjunto de Prada formado por una chaqueta de estilo militar en azul celeste, pantalones de traje grises y botas de suela 'chunky'.

Gilbert Flores

Ok. Meryl Streep

Elegante como siempre, la actriz acudió a los premios con un look hecho a medida de Valentino, con las lentejuelas como protagonistas.

Kevin Mazur

Ok. Florence Pugh

La actriz no ha querido perderse la gala y ha llegado a la alfombra roja con un vestido a tono hecho a medida de Valentino. Destaca por sus transparencias y las flores bordadas por toda la prenda.

Amy Sussman

Ko. Natasha Lyonne

A muy pocos ha convencido el look de Natasha Lyonne, cuyo escote con los picos XXL se ha comparado con la torre del ojo de Sauron de 'El señor de los anillos'.

FilmMagic

Ko. Emily Blunt

Para esta ocasión, la actriz se decantó por un vestido de 'estilo quimera' que mezclaba un diseño fiestero dorado con una falda de tul transparente mucho más romántica que no acaban de encajar entre sí.

WireImage

Ko. Victoria Garrick Browne

La 'influencer' no llegó al glamour que se espera en una alfombra roja, llevando un vestido de lentejuelas más apropiado para un baile de graduación. Por otro lado, el interior blanco del vestido llamaba demasiado la atención y hacía que pareciera de mala calidad.

WireImage

Ok. Jennifer Lopez

Acostumbrados a sus looks muy sexies, la cantante ha sorprendido con uno de los vestidos más románticos de la noche, firmado por Nicole + Felicia Couture. El diseño, extremadamente ajustado, parece estar inspirado en Barbie que, tras su gran éxito, nos sigue acompañando en la moda.

Kevin Mazur

Ok. Gillian Anderson

Entre nuestras grandes favoritas se encuentra Gillian Anderson con su vestido 'strapless' de Gabriela Hearst con llamativos bordados y joyería de Chopard. En esta ocasión, el bolso combina tan bien con el look que no le resta puntos al llevarlo sobre la alfombra roja.

Getty Images

Ko. Gina Torres

La televisiva actriz siempre suele aprobar con sus looks, sin embargo, esta noche la combinación de prendas sencillas parecía demasiado informal para una alfombra roja.

Getty Images

Ok. Emma Stone

Emma Stone volvió a hacer historia en los Globos de Oro y recogió la estatuilla con un revelador vestido de lentejuelas y flores bordadas hecho a medida por Louis Vuitton.

Getty Images

Ko. Elizabeth Olsen

Si bien la actriz suele acabar entre las mejores vestidas, en esta ocasión su look destaca entre los errores de la noche. El vestido de inspiración nupcial con encaje de Vivienne Westwood parecía mezclar los retales de dos diseños completamente opuestos.

Getty Images

Ok. Hailee Steinfeld

Como una Audrey Hepburn reencarnada, Steinfeld llegó a los Globos de Oro con un vestido hecho a medida por Prada que demostraba el buen gusto a la hora de vestir de la actriz.

Getty Images

Ok. Dua Lipa

La cantante desfiló hasta el 'photocall' de los Globos de Oro con un espectacular vestido de Schiaparelli de terciopelo con escote 'strapless', estampado dorado y corte de sirena extremo en una falda de popelín.

Getty Images

Fuente: 20minutos