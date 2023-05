Famosos que no usan 'smartphone'

El músico británico Elton John no tiene teléfono móvil. Sí que admite tener un iPad para hablar con sus hijos por videoconferencia, pero no quiere saber nada de smartphones. Sus redes sociales son manejadas por terceros.

El cantante Ed Sheeran tenía teléfono móvil hasta el año 2015, pero tras una gira se sintió demasiado estresado por la cantidad de mensajes que recibía. Ahora solo contesta a algunos correos electrónicos desde el ordenador cada día. Eso sí, tiene un Nokia 3310 renovado para emergencias.

55740.jpg

Damon Albarn

Damon Albarn, líder de Gorillaz y Blur, también pasa de los teléfonos. "Se obtiene mucha autonomía al no tener un teléfono", dice. Sí que usa en cambio su iPad, tanto para hablar con su hija como para componer.

nolan.jpeg

Christopher Nolan

El prestigioso cineasta Christopher Nolan también pasa de los smartphones. El director británico dice que se "distrae fácilmente". "'Tengo un pequeño teléfono plegable que llevo conmigo de vez en cuando. Me distraigo fácilmente, así que realmente no quiero tener acceso a Internet cada vez que estoy aburrido".

justin-bieber.jpeg

Justin Bieber

El popular cantante canadiense tampoco tiene teléfono inteligente. "Definitivamente aprendí a tener límites, y simplemente no siento que le deba nada a nadie", dice. Eso sí, se comunica a través de un iPad.

tom-cruise.jpeg

Tom Cruise

Hace años, Tom Cruise, dijo: "No tengo iPhone, ni móvil, ni dirección de correo electrónico, ni reloj, ni joyas, ni billetera". Cruise es un miembro destacado de la Iglesia de la Cienciología, que pide a sus miembros que no hagan búsquedas en internet sobre su propia religión.

parker.r_d.383-218.jpeg

Sarah Jessica Parker

La veterana actriz Sarah Jessica Parker tampoco es muy amiga del smartphone. "No me gusta estar atrasada tanto en las llamadas telefónicas como en los correos electrónicos", confesó.

simon-cowell.jpeg

Simon Cowell

El productor musical Simon Cowell tampoco usa 'smartphone'. "Una mañana me desperté y tenía 52 mensajes sin leer. Y pensé, incluso si respondo a cada uno de ellos, voy a recibir otra respuesta, y luego voy a recibir más ese día. Y me di cuenta de que en realidad me impedía trabajar o vivir adecuadamente, así que simplemente lo apagué y estuve un mes, tres meses, luego un año, luego dos años, luego tres años, y me encanta", dijo.

Fuente: Famosos 20minutos