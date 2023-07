Britney Spears: los looks más icónicos

La apodada como el 'juguete roto de Disney '. Britney Spears recuperó su libertad el año pasado tras más de una década bajo la tutela de su padre y ahora ha decidido contar su historia. Nosotras, por nuestra parte, recogemos los looks más icónicos de su vida. Fotogalería :

Su regreso a las alfombras rojas del 2015 causó un gran revuelo por el mini vestido dorado con 'cut-outs' por todas partes, con el que demostraba que no había perdido su figura a pesar de las críticas.

britney-spears-en-su-actuacion-de-los-mtv-video-music-awards-del-2000.webp

La actuación de los VMA del 2000

El cambio de milenio le sentó muy bien a Britney, que lo estrenó con una gran actuación llevando un conjunto inspirado en el 'naked dress' con el que Marilyn Monroe le cantó cumpleaños feliz a Kennedy. La tela era del color de su piel y la recorrían pequeños cristales que enmarcaban su figura.

britney-spears-en-chandal-2003.webp

El chándal

Uno de los básicos al principio de la década de los 2000 fue el chándal de terciopelo, que mujeres como Britney Spears se encargaron de convertirlo en tendencia, incluido en el 'street style'. Todos ellos estaban compuestos por una chaqueta de cremallera y pantalones de tiro bajo.

752573.webp

El rapado al cero

Uno de los momentos más críticos de la vida de la cantante fue en 2007, cuando la encontraron en una peluquería rapándose la cabeza porque, como ella dijo, "estaba cansada de que me tocase todo el mundo el pelo".

britney-spears-y-justin-timberlake.webp

El 'total look' vaquero

En el 2001, la pareja de moda acudió a los premios MTV ca juego, llevando un total look vaquero que este año se ha vuelto tendencia, sobre todo el vestido largo que llevó Britney.

britney-spears-en-los-premios-billboard-2016.webp

Los premios Billboard

En el 2016, la cantante acudió a los premios Billboard con un look que no dejó a nadie indiferente, optando por un conjunto lencero y transparente que dejaba ver su ropa interior, acompañado por una larga cola a juego de gasa.

britney-spears-en-el-videoclip-de-oops-i-did-it-again.webp

El videoclip de 'Oops!... I Did It Again'

Uno de los estilismos favoritos de los fans de Britney es el mono rojo que llevó en el videoclip de 'Oops!... I Did It Again'. Está fabricado en vinilo y es de manga larga y, pese a ser algo incómodo, se convirtió en tendencia.

britney-spears-y-madonna-besandose-en-los-vma-2003.webp

El vestido de novia de 'Like a virgin'

En los premios MTV Video Musics Awards del 2003 se subieron al escenario Madonna, Christina Aguilera y Britney Spears. Esta última cantó 'Like a Virgin' con un vestido muy sexy de novia y terminó la actuación dando un beso memorable a la compositora.

britney-spears-en-un-evento-en-2007.webp

El drama de las extensiones

Tras raparse el pelo en octubre del 2007, Britney quiso reparar el daño colocándose unas extensiones a medida que iba creciendo. Sin embargo, esta no fue una buena decisión, ya que se notaban demasiado y todavía se podía ver el pelo corto debajo.

britney-spears-con-la-serpiente-en-los-vma-del-2001-1.webp

El baile de la serpiente

En el 2001 Britney Spears se convirtió en leyenda con una actuación irrepetible que ha pasado a la historia. La cantante salió al escenario para interpretar 'I'm a slave 4 U' con una pitón albina al cuello.

