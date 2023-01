12 fotos ganadoras de los Premios de Fotografía Canina 2022

Lejos de las pistas, lejos del ajetreo y el bullicio, disfrutando de la suavidad de la nieve en polvo, de lo intacto... El lado oscuro: todos los años las avalanchas sepultan a personas. La búsqueda en terreno accidentado suele ser muy difícil. Los perros de rescate de avalanchas son a menudo los primeros en responder, abriéndose camino a través de los conos de avalancha con sus cuatro patas con mucha perseverancia para buscar a las personas enterradas, que a veces están enterradas varios metros bajo las masas de nieve. En Melchsee Frutt (Suiza) he acompañado con la cámara a los equipos de rescate liderados por Nicole Dammann durante un día. Los perros están entrenados con refuerzo positivo para que sigan disfrutando de la búsqueda. Para capturar el momento en que el perro encuentra a la persona enterrada y excava en la nieve, me acuesto con la cámara en una pequeña cueva de hielo oscura y dejo que los perros me busquen. El momento en que se abre la capa de nieve, el primer rayo de luz penetra en la cueva, las patas cavan la nieve y el hocico del perro huele hacia ti es maravilloso. Un gran cumplido para todos los adiestradores de perros con sus amigos de cuatro patas que invierten mucho tiempo y paciencia. En una emergencia, arriesgan sus propias vidas. La imagen muestra al Border collie, Kyron, que me estaba buscando y afortunadamente me encontró.