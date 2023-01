Fernando Gaviria se impuso en la cuarta etapa

Después de llegar en segundo lugar en la etapa 2, el nacido en La Ceja (Antioquia), tuvo su momento de revancha y supo aprovechar los últimos 500 metros para quedarse con el triunfo. “Una victoria linda y más con el trabajo de todo el equipo, hoy todos tuvieron que ver todos dieron el máximo, el compañero me decía ‘voy muerto’ volví atrás, agradecerle al equipo me hacen divertirme mucho en la bicicleta, me hacen muy feliz de estar en el Movistar”.