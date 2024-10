Fernando Gago desmiente todo y no suelta palabra alguna sobre su "affaire" con Boca

" No me contactó nadie. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Se generó un rumor muy fuerte y la verdad que no ha pasado, ni conmigo ni con gente de mi entorno ", sentenció el entrenador en la previa del Clásico Tapatío. Cuando fue consultado por si continuidad en el Rebaño Sagrado, expresó: " Yo tengo contrato con el club, no tuve ningún ofrecimiento de nada ".

En tanto, luego del partido, que terminó con derrota de Chivas por 3-2, Gago se sentó en la conferencia de prensa y reiteró lo que había dicho antes: “Primero y principal, lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún contacto, ni yo, ni la gente del equipo. Así es. Es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte, pero si no tengo nada. ¿Qué querés que te diga? No tengo nada. No tengo ninguna oferta. No tengo nada. No entiendo. No, no entiendo”.

"Es algo que no sé de dónde salió. No corresponde de mi parte. Tengo contrato, cómo vamos a hablar de futuro, no lo sé. Por qué no decimos realmente por qué salió esa información si no hay nada. Cómo puedo asegurar algo de futuro, tengo contrato acá", agregó Gago y se ofuscó ante una nueva pregunta sobre si dejaría el proyecto de Chivas a mitad de camino: "¡Pero si no tengo nada, qué querés que te diga. No tengo nada, no entiendo!".

Además, dejó en claro que lamenta la dura derrota en el clásico tapatío: “Creo que la situación del gol nos golpeó fuerte, nos golpeó fuerte. Era una situación rara, además en el segundo tiempo, con nuestro pasado equipo, tuvimos esos minutos que nos costaron el partido. Hoy duele mucho porque era un partido que queríamos, necesitábamos y deseábamos ganar con la gente, con los chicos y con la institución”.

Tras la renuncia de Diego Martínez, Gago fue uno de los primeros nombres que sonó junto con el de Guillermo Barros Schelotto. Una vez descartado este último, todo indicaba que el ex volante central iba a ser el nuevo técnico Xeneize. De hecho, tanto desde Argentina como desde México informaban que el clásico ante Atlas iba a ser el último de Pintita al mando de Chivas y que después Boca iba a ejecutar la cláusula de 1.5 millones de dólares para que tomase las riendas del plantel en los próximos días.

La dirigencia del conjunto mexicano está contenta con el trabajo del técnico en el club y se rumoreó que hasta le ofrecieron una extensión del contrato. Sin embargo, se decía que el entrenador tenía tomada la decisión de regresar al país y al club que lo vio nacer como futbolista. Ahora, se abrieron los interrogantes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/omardepor/status/1842785746685440366&partner=&hide_thread=false Todo lo que dijo Fernando Gago antes los cuestinamientos sobre irse a Boca Juniors.



Insiste que NO HAY NADA... HOY. No trató de deacartar que no pudiera irse más adelante. Tampoco afirmó que lo hará.



"¿No les quedó claro?" Lo escuché decir al irse al vestidor.#Gago #Boca pic.twitter.com/3zidbNX2Ma — Omar Pérez Campos (@omardepor) October 6, 2024

Si no es Fernando Gago, quién será el entrenador de Boca

Después de esta sorpresiva afirmación de Pintita antes del clásico de Guadalajara, una de las preguntas que surge es quién podría ser el candidato para conducir Boca si, finalmente, decide quedarse en Chivas a respetar su contrato.

El candidato de la gente, Guillermo Barros Schelotto, no parece estar hoy en la carpeta de Riquelme como para que vuelva a ser el técnico y el último mencionado fue Antonio Mohamed, que jamás ocultó su deseo de poder dirigir a Boca. En el medio pasaron los nombres de Luis Zubeldía, Rodolfo Arruabarrena, Gabriel Milito, Eduardo Domínguez y hasta Gustavo Quinteros.

Todos los caminos conducían a Gago, quien sigue siendo el plan A, aunque ahora habrá que esperar que pasen las horas para ver cómo se termina resolviendo la novela. ¿Seguirá hasta diciembre Mariano Herrón en caso de que se le den los resultados?