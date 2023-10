Elecciones 2023 en Mendoza: "Hemos visto una mayor concurrencia en esta elección"

Entrevista juez Pablo Quiros.jpg Elecciones 2023: Pablo Quirós, el juez federal con competencia electoral, afirmó que solo se recibió una denuncia. Foto: Yemel Fil

“Hubo comunicaciones con la justicia electoral por faltantes de boletas”, reconoció el juez quien también manifestó que no hay ningún otro inconveniente para resaltar. Además le recordó a todas las personas que no votaron, cuáles son los pasos a seguir para justificar la no emisión del voto.