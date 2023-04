Elecciones 2023: listas, pases y un infierno de versiones

Quienes recorren el espinel de los cafés, y oficinas y pudieron mirotaear alguna pantalla de Whats App o Telegram aseguran que entre esta tarde y mañana podría aparecer alguna otra sorpresa que ampliará aún más el frente que construye el ex intendente de Luján y que pretende mostrarse -al igual que los recientes ganadores en la Patagonia- como quien es capaz de sintetizar lo provincial por sobre lo nacional y sellar la grieta por lo menos con miras electorales.

Elecciones 2023 Alberto Fernández confirmó que no competirá por la reelección

Lo cierto es que si solamente se concretará lo que parece más posible, la candidatura de Jorge Gimenez en San Martín por ese espacio multiplural, De Marchi podrá decir que bajo su candidatura se reúnen radicales, peronistas, demócratas, libertarios, sindicalistas y hombres de campo y empresa. Un blason que nadie sabe si sirve pero que no pueden mostrar ni el peronismo ni el radicalismo.

En este escenario ayer por la noche algún radical que todavia conserva tinta en la lapicera se preguntaba si al fin y al cabo no hubiera sido mejor invocar la necesidad y urgencia de la crisis economica y saltar la ley y votar en conjunto con la Nación; “Omar no habría podido desmarcarse, nosotros no hubieramos sufrido ninguna sangria y peronismo se hubiera ordenado detras de sus candidaturas”. La repuesta al análisis del hombre radical es simple… Con el diario del lunes todos somos genios.