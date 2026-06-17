El Consejo Empresario Mendocino convoca al Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026: quiénes pueden participar

El CEM abre la convocatoria a la 23° edición del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados.

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) abrió la convocatoria para participar de la 23° edición del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026 , una iniciativa que desde hace más de dos décadas busca reconocer a jóvenes que se destacan por su aporte a la comunidad, la innovación, el liderazgo y el compromiso con el desarrollo de Mendoza.

El certamen se ha convertido en uno de los reconocimientos más importantes de la provincia para las nuevas generaciones y, a lo largo de sus 22 ediciones anteriores, ha reunido más de 1.700 postulaciones, distinguido a 478 finalistas y premiado a 181 jóvenes mendocinos.

Desde la organización destacaron que el objetivo es visibilizar historias de esfuerzo y talento que generan un impacto positivo en distintos ámbitos de la sociedad.

El presidente del Consejo Empresario Mendocino, Martín Clément, destacó la importancia de continuar impulsando este tipo de iniciativas.

"Mendoza tiene en su ADN una profunda cultura del esfuerzo y un talento local muy fuerte que necesitamos potenciar más que nunca. Desde el CEM estamos convencidos de que, para recuperar una senda de crecimiento sostenible en nuestra provincia, el camino es dar visibilidad y apoyar a las nuevas generaciones", sostuvo.

Y agregó: "El Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026 busca justamente eso: reconocer a quienes, con liderazgo, innovación y compromiso social, deciden apostar por Mendoza, transformando su entorno y construyendo el futuro que nos merecemos".

Desde el CEM remarcaron que el reconocimiento no apunta únicamente a quienes ya alcanzaron notoriedad pública, sino también a quienes construyen proyectos de manera sostenida, enfrentan desafíos y generan cambios concretos desde distintos espacios.

Premio Jóvenes Mendocinos Destacados El Consejo Empresario Mendocino abrió la convocatoria para el Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026.

Las siete categorías del premio

La edición 2026 reconocerá a jóvenes destacados en siete áreas consideradas estratégicas para el desarrollo social, económico y cultural de la provincia:

Académica.

Científica y/o Tecnológica.

Compromiso con la Comunidad y la Sustentabilidad.

Cultura.

Deporte.

Empresa.

Sector Público.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 40 años que hayan nacido en Mendoza o acrediten al menos seis años de residencia en la provincia.

Los interesados podrán postularse de manera individual o ser propuestos por terceros.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 1 de agosto de 2026 y se realizan exclusivamente de forma online a través del sitio oficial del programa.

Los ganadores de cada una de las siete categorías recibirán un diploma de honor y un reconocimiento económico de 800 dólares estadounidenses.

La ceremonia de premiación se ha consolidado con los años como uno de los principales espacios de reconocimiento al talento joven mendocino, reuniendo a referentes del ámbito empresarial, académico, científico, cultural, deportivo y público.

Qué es el Consejo Empresario Mendocino

El Consejo Empresario Mendocino es una asociación civil sin fines de lucro creada en 1997. Está integrada por empresarios de distintos sectores productivos y tiene como objetivo generar propuestas que contribuyan al desarrollo económico y social de Mendoza.

Entre sus principales acciones se encuentra la elaboración de iniciativas y análisis orientados a enriquecer la toma de decisiones públicas y promover una visión estratégica de largo plazo para la provincia.