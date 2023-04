¿Por qué pasa lo que pasa con el dólar blue?: la explicación de los especialistas

Tribuna Gustavo Reyes economista, 2023 Gustavo Reyes estuvo en Tribuna y se refirió a la situación del dólar. Foto: Cristian Lozano

"Si se ajustara el dólar (siempre hablando del blue) por inflación, el dólar de julio a precio de hoy sería un dólar de $570 aproximadamente", señaló.

Para Reyes el billete estadounidense "es un ticket de entrada al Arca de Noe". "Si ves que está todo mal, vas a pagar lo que sea por conseguir un ticket. Todos se quieren salvar y quieren entrar", disparó.

Es un dólar alto, pero es más bajo que el que teníamos en julio, pero estamos en una cornisa", insistió y agregó: "Esto pone nerviosos a todos porque el Banco Central no tiene mecanismo para frenar esto.

"¿Cómo se pudo estabilizar en julio? Porque se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dentro de todo lo que pedía, veníamos cumpliendo. Pero en este último trimestre no vamos a cumplir dos de esas condiciones: la acumulación de reservas y el déficit fiscal. Hoy se está redefiniendo el acuerdo", contextualizó el economista.

Pero Vargas fue más allá y enumeró algunas de las causas de todo esto que se está viviendo respecto al dólar paralelo: "Todo esto tiene que ver con la inestabilidad de la economía y con un fenómeno que se está produciendo en la Argentina, que es la sequía. De esta magnitud sequía solo hubo una, la del año 2009, cuando además hubo caída de precios internacionales. La pérdida de dólares ese año fue de 15.000 millones de dólares, este año es de 20.000. Esto se suma a un combo muy complicado".

"Es una economía que a lo largo del año va a ser muy inestable y lamentablemente vamos a tener muchos sobresaltos", dijo en referencia a las variaciones de la moneda estadounidense. "Estamos colgados en una cornisa y cualquier brisa, cualquier lío puede hacer trastabillar. La economía está muy débil, hay mucha incertidumbre, el gobierno no tiene herramientas para cambiar esto; no las tendría ningún gobierno a muy poquitos meses de las elecciones y con este nivel de credibilidad", sentenció.

Por su parte, la economista y docente Carina Farah, destacó que el del dólar blue "es un mercado muy chiquito, es ilegal, al que la mayoría no accede. Con relativamente poca plata se puede entrar, aumentar rápidamente la demanda y eso impacta en la suba de la cotización y repercute en la suba de precios", resumió.

Tribuna Carina Farah Gustavo Reyes, economista, 2023 Carina Farah, habló de los motivos de los argentinos para resguardarse en el dólar. Foto: Cristian Lozano

"¿Para qué necesitamos los dólares? Como sociedad los necesitamos para hacer frente a las importaciones de un montón de bienes y servicios que no producimos. Individualmtnete estos dólares los necesitas para meter en el colchón porque no querés que tus ahorros pierdan poder adquisitivo. Si no tuviésemos inflación esto no pasaría", sostuvo.

"Los argentinos particularmente miramos el precio del dólar, eso en otros países no pasa. Tiene una parte económica racional pero también hay una raíz histórica-cutural que tiene que ver con las devaluaciones pasadas. Lo vemos como una reserva de valor", explicó la economista y agregó: "La pérdida de confianza en nuestra moneda se da por el proceso inflacionario".

"El problema sigue siendo la inflación. Pero entramos en un problema que no sabemos que es primero, el huevo o la gallina, el problema se espiraliza y se retroalimenta a si mismo.