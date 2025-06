Maido, el restaurante número uno del mundo y el alma argentina detrás de sus copas

La consagración de Maido como el Mejor Restaurante del Mundo 2025, otorgada por The World’s 50 Best Restaurants, no es sólo el triunfo de una cocina sofisticada, mestiza y profundamente peruana. Es también la historia de una construcción colectiva, donde cada engranaje tiene nombre y apellido. Y uno de esos nombres sobresale con una intensidad inesperada: María Florencia Rey, la jefa de sommeliers de origen argentino, radicada hace más de una década en Lima, figura clave del restaurante limeño que hoy lidera la escena gastronómica global.