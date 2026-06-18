La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, pero quedó por encima del IPC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los datos de lainflación mayorista y del costo de la construcción correspondientes a mayo. Ambos indicadores mostraron una desaceleración respecto de abril, aunque continuaron registrando aumentos por encima del 2%. De acuerdo con el organismo, la inflación mayorista fue del 2,5% en el quinto mes del año, 2,7 puntos porcentuales por debajo del 5,2% registrado en abril.
Qué explicó el aumento de la inflación mayorista en mayo
El nivel general del IPIM registró un incremento de 2,5% respecto del mes anterior, impulsado por una suba de 2,5% en los productos nacionales y de 3,1% en los productos importados.
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Los mayores incrementos se observaron en petróleo crudo y gas (+72%), productos refinados del petróleo (+64,5%).
Dentro de los productos nacionales, las divisiones que más incidieron en el resultado fueron sustancias y productos químicos, con un aporte de 0,65 puntos porcentuales; energía eléctrica (0,25 p.p.); productos refinados del petróleo (0,24 p.p.); alimentos y bebidas (0,22 p.p.); y petróleo crudo y gas (0,22 p.p.).
En la comparación interanual, los mayores incrementos se observaron en petróleo crudo y gas (+72%), productos refinados del petróleo (+64,5%) y productos primarios (+48,8%), lo que evidencia que los sectores vinculados a la energía continúan siendo los principales focos de presión sobre los costos mayoristas.
El costo de la construcción también mostró una desaceleración
En simultáneo, el INDEC también publicó el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, que mostró una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de abril. Sin embargo, el indicador registró un aumento mensual de 2,7%, por encima de la inflación minorista.
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El Índice del Costo de la Construcción tuvo un aumento de 2,7%.
De esta manera, el costo de construir acumuló una suba del 12,8% en los primeros cinco meses del año y del 29% en la comparación interanual.
Entre los principales aumentos de mayo se destacaron movimiento de tierra (+5,6%), otros trabajos y gastos (+3,9%) y albañilería (+3,3%). En tanto, el capítulo Materiales registró una variación de 1,6%.