En San Juan confirman fallo millonario contra empresa del sector vitivinícola

Carlos Aguinaga, abogado defensor de Iberte, explicó que este caso no es aislado, sino que forma parte de un patrón de incumplimientos que ha afectado a la empresa en los últimos años. "Este fue el primer caso de incumplimientos que ha sufrido Iberte, y todos con el mismo modus operandi. Recibían el dinero por adelantado por productos vitivinícolas y luego no se entregaban. Pasó con Fraccionadora, pasó con Bodegas Galán, pasó con Jugos Australes S.A. y, lamentablemente, también con Fecovita", afirmó Aguinaga y advirtió que estas empresas habrían establecido estrategias conjuntas para evadir sus obligaciones contractuales .

Otras causas en trámite

Además del caso de FSJ, Iberte tiene abierta otra causa en San Juan contra Jugos Australes, propiedad del empresario Marcelo Bocardo, con sentencia favorable en primera instancia para Iberte por un monto de 12 millones de dólares. Actualmente, la causa está en proceso de apelación ante la Cámara, y la defensa de Iberte confía en que el fallo será ratificado.

Última instancia judicial para FSJ

Para Fraccionadora San Juan, la única alternativa legal restante es recurrir a la Corte de Justicia de San Juan. No obstante, este recurso es más restringido, ya que no se revisan los hechos probados, sino posibles errores en la aplicación de la ley o arbitrariedades en la sentencia. En caso de que la Corte no haga lugar al pedido, la condena quedará firme.

Impacto en la industria vitivinícola

La resolución de estos casos es clave para la industria vitivinícola argentina, que tienen cientos de casos de este tipo por lo general entre actores de menor porte, "Este tipo de incumplimientos es un desprestigio para Argentina y para la industria en especial, porque nos deja como los vivos de la película: recibimos el dinero y no entregamos el producto. En el mundo serio se paga y se entrega lo pactado", aseguró Aguinaga.

Iberte, por su parte, manifestó su confianza en la justicia y su compromiso con seguir todos los pasos judiciales necesarios para defender sus derechos. La empresa espera que, de llegarse a la instancia de la Corte de Justicia, "se confirme que si se paga una mercadería, ésta debe entregarse".