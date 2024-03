El dólar blue no para de caer: ¿cuál es el piso que quiere Milei?

Sin precisiones aún de cuando y cómo el Gobierno levantará el cepo, el dólar oficial sigue "micro-devaluándose" todos los días. Pero el dólar blue , libre o marginal, ya dejó de ser tema cotidiano por su suba incesante; en cambio, sólo se habla de una caída que no parece tener piso. ¿Por qué ocurre eso? ¿De qué forma y a qué nivel frenará ese declive? ¿Es parte de los planes del Gobierno de Milei ?.

Todo indica que, con números de equilibrio fiscal más positivos, la emisión monetaria no es un problema y la inflación ha ido comiéndose los pesos (poder adquisitivo). Ahí la primera explicación: la necesidad de muchos ahorristas de desprenderse de su capital en dólar blue para afrontar obligaciones que con el sueldo no alcanzan a cubrir.

Aunque no se le pone un plazo a la promesa de la dolarización de la economía, son señales de cómo está moviéndose una de las principales variables además del dólar oficial. Justamente, el dólar blue hoy está a un nivel similar al de diciembre .

La indumentaria es un caso concreto. "No puede ser que un par de zapatillas cueste hoy 350 dólares, cuando el mismo modelo y marca en otro lugar tiene un precio de 100".

Para el Gobierno, sin embargo, que baje la cotización del dólar blue "es una buena noticia".

"Los activos financieros siempre bajan más rápido que los no financieros. Y efectivamente se están tranquilizando. No vemos nada extraño en eso", consignó al respecto Manuel Adorni, vocero de Milei, aunque sin referirse a por qué no impacta más directamente en una retracción de los precios.

Qué cambió de 2023 a 2024 con el dólar

Según Gustavo Reyes, economista jefe del IERAL-Fundación Mediterránea en Mendoza "en 2023, la dinámica de la macro se deterioró en forma significativa por el hecho que el Banco Central mantuvo una política expansiva del Crédito Interno (por ejemplo, préstamos al Tesoro para financiar el déficit fiscal) a un ritmo muy superior al de la variación en la demanda de pesos".

¿Qué pasó entonces? Con excedente de pesos, se disparó la inflación y también subió la cotización del dólar libre, al mismo tiempo que con caída de reservas del Banco Central el Gobierno tuvo que apelar a una devaluación.

Así, el blue llegó a transitar cotizaciones récord antes y después de la asunción de Milei como presidente (más de $1.900). Y su bien enero trajo algo de calma, en febrero empezó a dibujar una curva descendente. ¿Por qué?.

Dólar IERAL.jpg El cuadro muestra la evolución del dólar blue desde diciembre, y la brecha con el dólar oficial que Milei quiere reducir

La pérdida del poder adquisitivo de salarios que no se han ajustado al ritmo de las subas incesantes de la Canasta Familiar y los precios relativos (tarifas) es un factor importante. Mientras, la gestión Milei festeja que la brecha cambiaria (dólar blue vs. dólar oficial) siga achicándose: en una semana bajó de 23% a 14%, algo clave si se piensa en el plan dolarizador.

"Muchos de quienes habían podido ahorrar en dólar blue han tenido que salir a "quemarlos" para sobrevivir, dado que la situación está pasando de recesión a depresión", apunta al respecto Papi.

A criterio de Reyes, en los últimos tres meses "la dinámica se revirtió", a partir de una reducción fuerte del crédito interno (o sea, la base monetaria, o cantidad de $$ en la economía).

Para el economista, frente a esa situación "dado el aumento en la demanda nominal de base monetaria (necesidad de tener más pesos para transacciones con precios más elevados), el Banco Central comenzó a comprar dólares. De esta forma, las reservas se empezaron a recuperar, esto redujo la intranquilidad en el mercado financiero y los depósitos privados en dólares también pasaron a incrementarse".

Depósitos en dólares.jpg Cómo viene dándose la curva de reservas del BCRA, y la demanda del dólar en el sector privado

Chau brecha ¿hola dolarización?

Un segundo factor que explica el desplome del dólar y observan los expertos va de la mano del comercio exterior.

Se trata de la posibilidad que tienen los exportadores de liquidar 20% de divisas a través de los dólares "financieros". O sea, dólar MEP o Bolsa, y CCL (Contado con Liquidación), que también aportan a "inundar la plaza de dólares", según Papi.

Por otra parte, más allá del siempre temido fantasma de otra mega-devaluación para recuperar márgenes perdidos con la inflación sobre el tipo de cambio, el Gobierno prevé acelerar las "micro" devaluaciones diarias. Actualmente van a un ritmo de 2% mensual y podría alcanzar en los próximos meses un 5%.

"La evolución fiscal, su financiamiento junto con la dinámica de los pasivos del Banco Central y la de sus intereses seguirán siendo clave para que continúe la tranquilidad cambiaria en los próximos meses", advirtió Reyes sobre lo que cabe esperar.

En ese punto, su colega Papi resaltó que la caída del dólar blue es parte de la política cambiaria del Gobierno.

El economista señaló que "deliberadamente está dejando que el piso siga bajando, para mostrar como un triunfo político eliminar la brecha cambiaria. Y a un nivel del 13/14% está cerca".

Desde otra óptica, para algunos es un buen momento para, por el contrario, comprar billetes dólar como resguardo. Pero por ahora la demanda no aparece, y la oferta (forzda o no) se sostiene.