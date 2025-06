El consumo sigue en caída libre y preocupa a las pymes: "No alcanza ni con 50% de descuento"

Pese a los descuentos y la financiación, las ventas no repuntan

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) volvió a encender las alarmas por el escenario que enfrentan los comercios en todo el país. A pesar de las promociones y los planes de financiación, el consumo sigue sin repuntar , y la rentabilidad del sector es cada vez más baja.

“El consumo no repunta después del pequeño rebote que tuvimos hacia fin de 2024 y el primer trimestre de este año. Hemos registrado una caída respecto a mayo del año pasado, que ya venía con más de un 7% de baja. Es una caída sobre otra caída” , advirtió el secretario de prensa de la CAME, Salvador Femenía, en diálogo con Radio Rivadavia.

Según explicó, las ventas se sostienen con descuentos de hasta el 50% en productos de temporada y hasta 12 cuotas , pero eso no alcanza para revertir la tendencia.

Miércoles 11 de Junio, día del padre, comercios, vidrieras, regalos, descuentos, ofertas, negocios centro de Mendoza, ventas, cuero, Marroquinería No repuntan las ventas y las Pymes alertan por la delicada situación Foto: Cristian Lozano

Femenía también remarcó que la menor disponibilidad económica de los consumidores agrava la situación: “Hoy el 50% de las personas no llega a fin de mes, y eso es lo que está en el fondo de todo. No alcanza con ofrecer cuotas o rebajas si no hay plata en el bolsillo”.

Por último, cuestionó al Gobierno nacional por la falta de alivio fiscal para las pymes. “Desde que llegó Milei no se bajaron impuestos, al contrario: se sumó el de Ganancias. El propio presidente había dicho que se iba a cortar un brazo si creaba un nuevo impuesto, y sin embargo lo hizo”, criticó.

Y concluyó: “Esta estructura impositiva encarece el precio final y profundiza la caída del consumo”.