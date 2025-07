Dólar y tasas de interés: por qué la política monetaria no logra contener la presión cambiaria.

En un miércoles de tensión en los mercados y cuevas , el dólar superó la barrera de los 1.300 pesos y cerró en 1.315 pesos , pese a los esfuerzos del Gobierno por contenerlo mediante aumentos de la tasa de interés e intervenciones en el mercado de futuros , que no son contemplados por el mercado.

El Gobierno sostiene que la tasa es endógena, definida por el mercado y no por la política –precepto que se encarga de desmentir en los hechos cada día–, mientras la autoridad monetaria se enfoca en cumplir objetivos de agregados monetarios. No obstante, entre los analistas predomina la visión de que la estrategia oficial apunta a contener el tipo de cambio. La reacción es inmediata: ante presión cambiaria, la tasa sube. El martes pasado, el Tesoro ofreció una tasa anual del 65% efectiva (4,2% mensual), corrigiéndose levemente a la baja al día siguiente, aunque las Lecaps más cortas no descendieron del 4% mensual.