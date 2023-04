Debuta un "dólar agro" de $300: cómo será y por cuánto tiempo

Esto significa para la industria vitivinícola una expectativa satisfecha en parte. Es que el nuevo esquema no contempla ni el plazo que reclamaba la industria (180 días) , ni el alcance. Es que quedan afuera las operaciones de comercio exterior ya concretadas y con cobros y liquidaciones de divisas pendientes .

"Serán casi 150 días sólo para las exportaciones que se realicen desde ahora. Y no porque no se haya discutido ésto, porque se estudió mucho que fuera en función de las liquidaciones, pero desde el punto de vista jurídico no es viable porque implicaría hasta un problema penal para la normativa del Banco Central que impiden este tipo de operaciones", señaló el presidente del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura), Martín Hinojosa, desde Buenos Aires a Sitio Andino.