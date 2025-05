Vecinos de Guaymallén fueron capacitados en gestión empresarial

La entrega de diplomas se hizo en la sala Chalo Tulián del Espacio Cultural Le Parc. Allí estuvo el intendente de Guaymallén Marcos Calvente, la jefa de la agencia territorial Mendoza de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación, María Inés Ramos; el secretario de Gobierno de la comuna Ignacio Conte, y el director de Desarrollo Comercial e Industrial, Lorenzo Nieva.

Calvente destacó la articulación entre Nación y municipio para el desarrollo esta capacitación. “Estas articulaciones son fantásticas porque permiten dinamizar la economía”, dijo el jefe comunal.

Luego se hizo eco de un caso particular, el de Silvina González, una de las egresadas, quien conduce Mujeres al Frente (MAF), una organización que trabaja con mujeres víctimas de violencia de género. Silvina fue víctima también: “aparte de los beneficios económicos que generan todos estos programas, hay un impacto transversal en un flagelo social muy importante. Hay muchas políticas que desarrollamos en el municipio que buscan la erradicación de todas las formas de la violencia, principalmente la violencia en las mujeres. Un componente muy importante para terminar con esas relaciones es dar una salida laboral. Felicito a las mujeres que apoyan a las víctimas de violencia, que se apoyan en herramientas como ésta para terminar de cerrar ese círculo”, manifestó el jefe comunal.

Calvente luego completó: “no quería dejar de aprovechar esta oportunidad para visibilizar las implicancias que tienen estos programas que no necesariamente fueron pensadas con ese sesgo, pero es hacen aporte sustantivo”.

Luego el intendente puso de relieve la importancia de estos programas que asisten a emprendedores para dinamizar la economía. “Guaymallén tiene un aporte sustantivo a la economía de la provincia, somos partícipes de más del 20% del producto bruto geográfico. Esa participación tiene que ver con los emprendedores. Ustedes son la clave para que el municipio crezca económicamente, las personas que se animan a iniciar nuevos emprendimientos desde cero, apoyándose en estas herramientas, es lo que en definitiva termina generando crecimiento económico para sus familias, para el departamento, para la provincia y obviamente para el país”.

Calvente cerró diciendo que “los felicito y les agradezco por animarse y acudir a estas herramientas. Esto no termina acá; tenemos otros programas que los van a acompañar en el ciclo de desarrollo de su emprendimiento, así que sigan apoyándose en este tipo de herramientas para darle sostenibilidad a sus negocios”.

A su turno, la jefa de la agencia territorial Mendoza de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, María Inés Ramos, destacó “el trabajo que ha hecho el equipo de la Oficina de Empleo del municipio en la implementación de este Programa de Empleo Independiente; del cual ustedes pudieron rendir el curso de formación de gestión empresarial, hacer la planificación, la presentación del proyecto de emprendimiento. El equipo técnico de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social está a disposición para colaborar en la formulación de ese proyecto y luego en la puesta en marcha del emprendimiento con el aporte del capital inicial que realiza la Secretaría de Trabajo de la Nación”.

Un caso especial

Silvina González recibió su diploma del PEI. No es el primero que recibe; ya viene capacitándose para lanzarse a emprender. “El PEI nos ha fortalecido muchísimo a muchas mujeres de la agrupación y mujeres que no eran de la agrupación, pero que conocíamos sus situaciones y las derivábamos la Oficina de Empleo para que las ingresaran a los talleres y cursos, que no solamente nos empoderan económicamente, sino que nos han enseñado a capacitarnos en cosas que no sabíamos, cómo las ventas, cómo armar un proyecto”, dijo Silvina, que preside Mujeres al Frente.

“Para nosotros ha sido una herramienta muy fundamental y espero que esto prosiga y que muchas mujeres que tienen situaciones de violencia y quieren no depender, puedan capacitarse y empoderarse económicamente para tener su propia salida laboral”, completó González.

“Alguna vez alguien me dijo que yo no podía y acá estoy con mi diploma y con muchos diplomas y la verdad orgullosa de mí misma y agradecida de que nos den una oportunidad”.