Vigor Teatrer: el enigma de un elenco para llorar de risa

Una de ellas es Viviana Carvajal, la actriz que cuando se pone su máscara se convierte en Vanesa Soto . “Una señora muy coqueta, le gusta el dinero y las cosas ilegales. Se mete en política de grande, le gustan las cosas pero no le gusta trabajar, ni en su grupo de teatro ni en política. Cree que se la sabe toda, pero no sabe nada”, cuenta.

“Después de este suceso Miriam se fue a Ibiza a escaparse y tuvo muchos problemas con las drogas y también trabajaba de Dj y no era muy buena. Después ella quiso recuperarse y bueno ahora ha caído acá en un proceso de rehabilitación. Y está muy triste, muy sola, todo eso le pasa. Extraña lo que hacía antes, pero a la vez está medio modernosa”, describe sobre su personaje que caracterizó inspirándose en Daniela Cardone y Andrés Calamaro.

Miriam Vigor Teatrer.jpg Miriam Ibis Zenka, ex integrante de Vigor Teatrer. Gentileza. Ph Paola Alonso

Siguiendo el recorrido de presencias, en esta reunión también está Cristina Maveroff, la actriz que -con máscara mediante- se transforma en Mabel Ona. “Una señora que le gusta hacer chistes pero que es muy dormilona. Siempre está bastante cansada. Está muy enamorada de Gladys que ha sido la compañera que la ha sostenido durante todo este tiempo en el que no han podido volver al teatro y que no ha sido fácil”, narra la intérprete.

Mabel Vigor Teatrer.jpg Mobel Ona, ex integrante de Vigor Teatrer. Gentileza. Ph Paola Alonso

La que falta dentro de este clan es Daniela Moreno, la responsable de encarnar a Pablo "El Gabi" Ricardi, el único varón del grupo teatral que en los 90 logró alcanzar el éxito con el video del método “Jazzcersise”. Por lógica, no es posible en esta nota hacer en primera persona una descripción de su criatura ficcional, pero se podría decir que tiene fama de hacer muy buenos asados y que es un galán.

Pablo Vigor Teatrer.jpg Pablo "El Gabi" Ricardi, ex integrante de Vigor Teatrer. Gentileza. Ph Paola Alonso

Si al leer todo esto parece una locura es porque lo es. Sin ninguna pretensión de seriedad estas cinco actrices , que vienen formadas en el clown, en el teatro físico y el humor, generaron en época de pandemia algo que en un primer momento era solo experimentación e investigación, pero que se terminó convirtiendo en un espectáculo mitad audiovisual, mitad teatral. Algo nuevo. Un híbrido producto de la pandemia: “El enigma de Vigor Teatrer ¿Qué pasó con eso? (El documental).

La sinopsis de esta propuesta que se estrenó en octubre en la Nave Cultural dice que corría el año 1992 cuando un grupo de jóvenes se destacaba en la escena cultural. Miles de obras realizadas, fama y prestigio nacional ya les era suyo. “Jazzcersise”, el video del método, pudo hacerles llegar a la cima del éxito, pero algo lo cambió todo. Luego del debut, el grupo desapareció de los escenarios y no se supo más de sus integrantes. ¿Qué sucedió realmente? ¿Por qué 30 años después vuelven a juntarse? ¿Se puede sospechar de un grupo de teatro?

En clave de misterio por resolver y haciendo uso de las máscaras y el registro del absurdo, el enigma de Vigor Teatrer es revelado por un documental grabado con motivo del reencuentro del grupo, y será el mismo público el que se entere después de verlo, entre carcajada y carcajada, qué es lo que realmente ocurrió. Así las cosas en todo este asunto: la risa como plato principal dentro de una trama que tiene mucho de delirio y algo de justicia poética.

¿Es posible que el teatro pueda hacer una parodia de sí mismo y al mismo tiempo ajusticiar situaciones de precariedad históricas dentro de la comunidad artística?, este elenco -que se hace llamar Puerco Coético- logra este doble objetivo con resultados tan divertidos como insospechados. “Nos inspiramos en el Robo del siglo al Banco Río. Perdedoras pero heroínas”, lanza María José Concati, conocida entre ellas como “la Coca”.

Entrevista obra teatral el Enigma de Vigor Tatrer Foto: Cristian Lozano

Coincidir en el humor absurdo

La historia de este proyecto artístico comenzó durante la pandemia: ensayos de teatro físico en el Parque San Martín mientras la gente hacía sus clases aeróbicas y encuentros por Zoom investigando con máscaras.

“Muchas veces no nos juntábamos sino que nos grabábamos con las máscaras y las pelucas. Nos empezamos a mandar videos entre nosotras y empezó a aparecer la idea del audiovisual pensando en un formato que se pudiese reproducir y compartir en pandemia. Un poco con todo ese material, surgió la idea de incorporar a una persona que tuviese idea de lo audiovisual porque nosotras teníamos unos videos con una edición muy precaria”, cuenta Federica Bonoldi.

Y es así que aparece en escena Paola Alonso, la sexta integrante de esta creación artística. Con experiencia en el mundo de la fotografía y el registro audiovisual, Alonso se sumó a los encuentros semanales del grupo y se hizo parte de lo que estaba gestando.

Entrevista obra teatral el Enigma de Vigor Tatrer De izquierda a derecha: María José Concati, Paola Alonso, Cristina Maveroff, Viviana Carvajal y Federica Bonoldi. Foto: Cristian Lozano

“Cuando yo me sumo ellas tenían más o menos los personajes y existía una historia con un montón de huecos en el medio, entonces yo les hacía preguntas a los personajes sobre la historia, tipo qué sucedió con vos en tal fecha, cómo entraste a no sé qué, y así fuimos construyendo esto y dándole un orden”, cuenta.

Tanto los ensayos, como la grabación del mediometraje y la posterior edición, se hicieron de forma colectiva. Dinámica de trabajo que Cuerco Poético sostiene hasta el día de hoy: nada se hace si no ha sido consensuado por todas. “Lo colectivo puede ser largo y tedioso pero es re enriquecedor. No hay presiones sobre nadie y todo se va construyendo. Para mí ha sido muy interesante trabajar colectivamente porque no me había pasado antes, de sostener algo así tanto tiempo”, cuenta Alonso.

¿Pero de qué se trata todo esto del Enigma de Vigor Teatrer? Lo cierto es que hasta para ellas es difícil de definirlo. Desde lo teatral, la máscara es la pieza clave que estructura la aventura.

“Hay distinto tipos de máscaras, estas son más pequeñas, expresivas, nos permiten hablar. Son máscaras donde el cuerpo empieza a tener otra dimensión porque ya no está el rostro. Esa es la investigación que hicimos: que la máscara no sea sólo algo que te ponés, sino poder integrarla. Entonces el cuerpo toma un gran protagonismo con esa herramienta para expresar lo que le pasa a la máscara. Es un viaje diferente a otras formas de entrenamiento teatral o estéticas teatrales”, cuenta Cristina que en la ficción es Mabel. Por su parte, Concati agrega: “En definitiva la máscara es todo el personaje. Termina siendo eso, una criatura, un bicho, un otro distinto no naturalista”.

Entrevista obra teatral el Enigma de Vigor Tatrer Foto: Cristian Lozano

Con estas criaturas cobrando vida el otro nexo es el humor. Todas ellas mantienen entre sí un tipo de humor particular que han volcado al espectáculo con algunas influencias de referentes como Alejandro Urdapilleta, Gasalla, Humberto Tortonese y Juana Molina.

“Esa cosa bizarra la tenemos casi todas. Ese humor nos gusta mucho, la época de los 90”, comenta Viviana. “No podemos evitar llevar ese humor. Es nuestro humor. Nos dimos cuenta con el espectáculo que lo más absurdo es lo que hace más reír. Ese es el punto en común de nuestro trabajo”.

De la pantalla a las tablas y viceversa

Al principio el grupo pensó en difundir "El enigma de Vigor Teatrer ¿Qué pasó con eso? (El documental)" sólo como registro audiovisual, pero una vez que se pudo retornar a las salas el elenco decidió seguir explorando la historia y le dio una vuelta escénica. Así está llegando ahora a las salas y bares, tomando por sorpresa al público y consiguiendo seguidores.

El paso para que esto sucediera fue bastante orgánico porque todas son actrices de teatro. “Nos quedamos con ganas de actuar y nos parecía interesante esto de mezclarlo”, cuenta una de ellas. “Nos dijimos: pongámosle el cuerpo y cerremos en vivo la historia, que de alguna manera quedaba abierta”.

Entrevista obra teatral el Enigma de Vigor Tatrer Foto: Cristian Lozano

Cada fecha es imprevisible porque el elenco sigue experimentando con el correr de las funciones. Y lo mejor de todo: que el teatro sigue ahí, después de la pandemia, tendiendo puentes y reinventándose siempre.

“Ha tenido muy buena repercusión y mucha gente muy querida del teatro nos ha acompañado y eso es re lindo, porque es como expandir la red. En esto buscamos alianzas con compañeras y compañeros de teatro que nos han hecho el aguante colaborando de alguna manera. Es lindo saber eso, que la red del teatro está, que no se ha roto por la pandemia. Incluso la pandemia la ha afianzado incluso aún más”, concluye la actriz Federica Bonoldi.

Nuevas funciones

Puerco Coético sigue presentando “El enigma de Vigor Teatrer ¿Qué pasó con eso? (El documental). Para conocer dónde y cuándo, además de descubrir las ocurrencias de sus protagonistas, consultar las redes del elenco en este enlace.