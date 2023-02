Verónica Cangemi y Gustavo Grobocopatel unidos por la música

-En este disco hay canciones que fueron escritas por gente muy allegada a tu familia.

Verónica Cangemi: Así es. El Cancionero Cuyano es muy cercano a nosotros y también Hilario Cuadros que fue importante en mi formación musical y en mi vida. Además, interpretar parte de tu historia es muy gratificante; pero sobre todo no fue idea mía, sino más bien de Gustavo (Grobocopatel). Él está más en el mundo de la música popular y sabe mucho de eso; y fue recordándome cada historia mendocina, cada música, cada canción y así terminó saliendo el repertorio de este disco.

cangemi veronica Verónica Cangemi. Foto: Cristian Lozano

-¿Cómo llegaste a este repertorio?

Gustavo Grobocopatel: es meramente cuyano. Que estemos juntos con Vero y que tenga cierta asiduidad de visitar Mendoza me hizo profundizar muchísimo sobre las obras de los grandes compositores, autores y los nuevos intérpretes. Entonces realmente estoy fascinado con la música de Cuyo, me parece que es algo muy particular, única. La tonada es algo particular.

-¿Cómo encaraste la interpretación de estas canciones?

VC: los cantantes de ópera, para cantar y emitir un sonido en un teatro, la voz tiene que correr. Entonces hay cierta técnica que hace que tanto la postura física como la manera de funcionar los músculos, emita una un sonido que tiene que llegar de una punta a 15 metros de distancia. La diferencia se da a la hora de hacer discos por el contacto con el micrófono. Se puede cantar con mucha más naturalidad porque se escucha de manera normal. Haber nacido en un mundo de folclore (porque mi casa se vivió eso con Markama, Canturía, Damián Sánchez, Jorge Sosa y tantos más) hizo que esa música esté mis genes y son mis raíces porque nací y crecí con eso. Este disco fue un poco recordar lo que lo que me pasaba en mi vida, cuando era más chica; dejarme llevar por la música sin pensar en que tenía que transmitirlo a 15 metros de distancia o llenar un gran teatro, sino cantar con simplicidad y más natural.

-¿Y cómo es cantar con Gustavo?

VG: Nos unió la música y es muy agradable poder compartir con la persona que querés, que está a tu lado. Hay una comunicación que fluye y que es muy agradable.

-Quiero escuchar a Gustavo que me diga cómo es grabar con Verónica…

GG: Es fantástico pero digamos que para mí es un honor porque la verdad –y yendo a término futbolístico- soy el 4 de Independiente Rivadavia jugando con Messi…. Uno aprende mucho de lo que es ser cantante profesional, lo que hay que estudiar, la forma de encarar con seriedad y con profesionalismo. Yo era bastante amateur y aprendí a ser más profesional con Vero; después, por supuesto que uno va haciendo un trabajo de encontrar un sonido, que los armónicos empiecen a pegar porque muchas veces dos personas pueden cantar muy bien, pero por ahí no se pegan los armónicos y se pierde esa comunión, esa cosa de sonar como una orquesta.

Grobocopatel gustavo sojero Gustavo Grobocopatel. Foto: Cristian Lozano

-El disco tiene canciones cantadas por Verónica solamente, otras solo por Gustavo y también hay una versión instrumental de “La flor de Guaymallén”.

VG: “La flor de Guaymallén” la tenía que cantar yo pero no tenía el tiempo de estudiarla y como no soy de improvisar Joaquín Guevara dijo “no hay problema” e hicieron esa bellísima versión instrumental. Si bien nací cantando folclore no es mi mundo. Por eso opté por cantar las que manejaba bien.

GG: Hay muchas propuestas que fueron ideas de Joaquín Guevara. Por ejemplo hay una tonada estilo que se llama “Te quiero” y es una cosa extraordinaria, probablemente sea la obra más sinfónica en términos de complejidades del disco. También nos acercaron mucho a las obras de Félix Dardo Palorma.

-¿Dónde y cuándo lo grabaron?

VG: lo grabamos en Mendoza por completo durante la pandemia, porque fue una idea que nació en ese momento. Nosotros vivimos en Colonia (Uruguay) y fue en pandemia que hablamos todo el día de música y cantábamos para no sentirnos solos. A Gustavo se le ocurrió; grabamos primero un tema y le pidió a Joaquín Guevara que hiciera un arreglo; y entonces hicimos un primer video que salió bien y la verdad es que nos sentíamos re felices de hacer esto. Fue ahí donde nos dijimos por qué no grabar un disco entero de folclore cuyano y así salió. Como estábamos en pandemia los músicos grababan por un lado y nosotros por otro. Y así salió.

-¿Lo van a presentar en vivo?

GG: Sí, claro. Eso es una novedad que te damos: lo vamos a presentar el sábado 11 de marzo, en la Plaza Independencia al aire libre, con el cuarteto de cuerdas, con dos guitarras y algunos invitados. Ulpiano Suarez nos ofreció presentar el disco aquí en Mendoza y nos entusiasmó mucho la idea. Encontrábamos un momento en las agendas y quedó el 11 de marzo. Elegimos que fuese en un espacio abierto y no en un teatro para que esto sea una fiesta para todos, que nadie tenga que pagar una entrada y que pueda cantar con nosotros poder compartirlo.

-El disco se llama “Entre dos mundos”, ¿cuáles son?

GG: el disco está lleno de sentido, entre dos mundos: el de lo clásico con el folclore, esta cosa media clásica y media de cámara pero al mismo tiempo con guitarras cuyanas. Nos metemos en esos dos mundos, en un ambiente desestructurado donde le queremos sacar esa solemnidad a la clásica.

Acá podés escuchar la entrevista completa:

Acá podés escuchar el disco: