Vendimia 2024: la música será el corazón de la Fiesta.

“Los músicos de Coronados de historia y futuro , estamos respaldando, conteniendo la historia de Pedro, siempre pensando en Pedro, y como decíamos antes, y como dice Vilma Rúpulo, teniendo en cuenta que la música es el ritmo de la fiesta, conteniendo desde ahí a Pedro para que no se nos caiga la historia, para hacer de la Vendimia lo que es, digamos, un género popular, donde creo que lo más vistoso, no hablemos de importancia, pero lo más vistoso y la mayor cantidad de gente está en la danza, entonces siendo popular y siendo para bailar, teniendo esas dos premisas, es como hemos planteado la música de esta fiesta” enfatizó el director.

Además, nos cuenta sobre esta nueva forma de dirigir: “Mariano que también como Alicia, los tres hemos compuesto, los tres hemos arreglado y los tres hemos orquestado para Pedro. Digamos, desde el primer minuto, la música que no es original como la que es original ha sido elegida y/o compuesta para él. Sólo un caso hay de una que no ha sido ni elegida ni compuesta, sino ha sido reformulada para que contenga la historia. En ese momento de la historia es la canción Las Ideas del Grupo Aire, que muy generosamente han dejado que nosotros hagamos algunas variaciones de la canción para que sea parte del texto. Así que estamos muy contentos con cómo va todo. Por suerte los ensayos van muy bien, así que vamos adelantando minuto a minuto”.

De la misma manera señaló: “Los primeros que arrancan son algunos músicos que tienen experiencia y otros jóvenes talentos que se van sumando. En esta oportunidad, hay más de 10 músicos que nunca han participado en Vendimia Central, así que eso, es un desafío por un lado y una alegría por otro que se sume gente joven o que nunca ha estado a la Fiesta Nacional de la Vendimia y ojalá la amen como la amamos nosotros y le pongan de acá en adelante todo lo que puedan, lo que quieran y se comprometan como nosotros a trabajar para la fiesta. Y seguro que les va a ir muy bien”.

El equipo de músicos de la Fiesta de la Vendimia

Sobre cuántos integran el ensamble el director dijo: “Dos trombones, una trompeta, cuatro saxos, clarinete, oboe, fagot, dos flautas, seis primeros violines, cuatro segundos violines, tres violas, tres cellos, un contrabajo, dos teclados, cuatro guitarras, cuatro cantantes, bajo, guitarra eléctrica, un baterista, tres percusionistas, un bandoneón y un músico, un saxofonista invitado más. Creería que no me estoy olvidando de nadie. El director es una de las guitarras. En esta vendimia, teniendo a Alicia dirigiendo, es una tranquilidad para yo poder hacer mi parte que es la que más me gusta, que es la de tocar, la de componer, la de arreglar y sobre todo la de producir”.

Para finalizar, Paíto Figueroa añadió: “Yo produzco, me dedico a eso, básicamente. Entonces, viene muy bien tener a dos personas que se encarguen más del ensamble, de la parte musical y me encargo del resto. Producir, grabar en el estudio y sumarlas. Producir las voces en off, todo eso, digamos que de eso me encargo más bien en esta Vendimia. Y, por supuesto, de bajar, intentar que la música sea como considero que debe ser la música de la Fiesta, bajar esa línea artística, musical, que para mi forma de verla es la que más me gusta”.

