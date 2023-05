Televisores, otra banda de Mendoza para el mundo

La producción estuvo a cargo de Dizzy Espeche (guitarrista de Coti Solokin y ex de Fito Paez, Illya Kuryaki and the Valderramas). Pablo "Nono" Di Peco fue el ingeniero de sonido. En tanto Fernando Giordano se encargó de la edición y Brian Lele en la mezcla y mastering. Como invitado especial participo el músico Hernán Jacinto.