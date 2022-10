Phil Collins y Genesis tendrán su tributo en Mendoza

Ssussudio nace de la ex banda mendocina Invisible Touch por la iniciativa de Diego Ledda, Cristian Dibiagi y Mauricio Spatola en el año 2017.

Un espectáculo de alto nivel, que contará con la participación especial de Gabriel Agudo en voz principal.

Agudo es músico, escritor, compositor y cantante, con un amplio reconocimiento en el ámbito del rock progresivo internacional. Actualmente es cantante de la Steve Rothery Band, banda del famoso guitarrista del grupo británico Marillion, y de In Continuum (ex Sound of Contact) a la que ingresó reemplazando a Simón Collins (hijo del famoso músico británico Phil Collins).

Los integrantes de Ssussudio son: Diego Ledda, Cristian Dibiagi, Mauricio Spátola, Gabriel Agudo, Sebastian Rivas, Lautaro Scarafia, Luis Danilo Rojas, Diego Romero, Jorge Luis Elias, Ariel González, Mercery Natalia, Daniela Calderón Herrera, Leslie Varas y Juli Castro Barello (artista invitada).

Las entradas anticipadas están a la venta en www.entradaweb.com.ar