Noche de "Monólogos heroicos" en el Teatro Independencia

“Monólogos heroicos es mi primer unipersonal y no deja de darme satisfacciones, hago funciones por casi todas las provincias y tuve la suerte de llevarlo a Uruguay y a Chile. Funciona maravillosamente bien en todos lados y creo que el éxito radica en encontrarnos con estos superhéroes que conocemos todos de cómics, películas, pero en este caso muy fuera de contexto. Los superhéroes suben al escenario a hacer stand up, totalmente humanizados y argentinizados y con muy pocas posibilidades de que salven al mundo”, dice con su clásico humor Rodrigo Casavalle .

“Los personajes que interpreto aparecieron para salvar una necesidad propia de hacer stand up. Para escapar del formato tradicional, se me ocurrió que los standaperos sean personajes interpretados por mí y de esta forma apareció una fusión entre el stand up y el teatro que me gusta y disfruto muchísimo. El primer personaje que puse en escena fue Mickey, que no es un superhéroe pero sí uno más que popular. A él, hace más de 10 años que lo interpreto con mi sello. Luego llegaron los superhéroes, que surgieron en una entrega de los Premios Zero en el 2017. Y justamente en el Teatro Independencia fue su debut. Por lo tanto, vuelve a su primer escenario. Después, desarrollé más los monólogos de cada uno y se convirtieron en lo que hoy es Monólogos heroicos“, cuenta Rodrigo Casavalle.