Miguel Mateos empieza la gira nacional de su show sinfónico

En palabras de Miguel sobre el concierto sinfónico: “El privilegio de haber grabado este show en el Teatro Colón de Buenos Aires, fue alcanzar una cima trascendental en mi carrera. La desmesura tímbrica de una orquesta sinfónica, el pulso invencible de una banda de rock y volver a reproducirlo ahora en un ámbito mayor sabiendo que la experiencia original fue alucinante. He atravesado distintas tipologías en mi vida, el nihilista, el marxista, el aventurero, el apasionado, el rockero, son solo roles fijos de los que he tratado de despojarme. He estudiado música para desaprenderla y volver a estudiar. Me he visto como una potencialidad, como alguien que debía asumir su libertad y el riesgo" .