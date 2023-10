Las canciones de ABBA sonarán por la Orquesta Sinfónica

Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com.ar. Su valor es de $2500 general y $2000 para estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados/as. También se pueden comprar personalmente en boletería de la Nave UNCUYO (Maza 250, Ciudad) de martes a domingo de 18 a 21.

El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público en la sala.

Programa

Nave UNCUYO – 13 y 14 de octubre

Director: Tobias Volkmann

Abba Sinfónico-Coral

Arreglos para solistas, coro y orquesta sobre temas de ABBA

-Dancing Queen

-Mamma Mia

-Take a Chance on Me

-Super Trouper

-Have a Dream-Thanks for the music

-The Winner Takes it All

-Money, Money, Money

-SOS

-Chiquitita

-Lay all your love on me

-Voulez Vous

-Gimme, Gimme, Gimme (A Man After Midnight)

Coro de Jóvenes UNCUYO (Dir. Ángela Burgoa)

Solistas vocales: Marianella Martin - Mariel Santos

Arreglos orquestales: Adriana Figueroa – Mario Galván – Leandro Riolobo

Participación especial: Coro de Niños UNCuyo