Homenaje a Michael Jackson en el Auditorio Ángel Bustelo.

"This is Michael" llega por primera vez a Mendoza. Con un espectáculo renovado y vibrante, el show internacional que rinde homenaje al inigualable Rey del Pop, Michael Jackson promete emocionar a los fanáticos en un viaje a través de su legado musical. Será este viernes 15 de diciembre, en el Auditorio Ángel Bustelo . Las entradas están disponibles en Tuentrada.com .

This is Michael no solo es un show, es una experiencia que captura la esencia de Michael Jackson y su música icónica, invitando a los espectadores a viajar a través de más de dos horas de clásicos, incluyendo Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal, en un espectáculo que le hace honores al artista más exitoso de todos los tiempos.