Hernán Piquín se pone en la piel de Freddie Mercury

Le ofrece a la audiencia un nuevo libreto y una renovación en lo referido a vestuarios, coreografías y las imágenes que se proyectan a lo largo de la obra.

El ascenso a la fama, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha de los sentimientos encontrados, la rebeldía y la propia aceptación se verán plasmados en un espectáculo narrado con 22 temas musicales de Queen y Mercury como solista.

Así, volverán a sonar clásicos inolvidables, como “Who wants to live forever”; “A kind of magic”; “Somebody to love”; “We are the champions”; “Love of my life”; “Bohemian Rapsody” ; “Barcelona” y, por supuesto, “Show must go on”, entre otros.

“El Show debe continuar” es el espectáculo que el 1 de octubre, a las 21:30 horas traerá a escena una impactante puesta audiovisual, en el Teatro Plaza.

Las entradas ya salieron a la venta y se pueden adquirir vía online o en la boletería del teatro (Colón 27, Godoy Cruz), de lunes a sábado de 9 a 18 horas.