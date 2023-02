Harry Styles ganó el Grammy al Mejor disco del año

En la 65° edición de los Grammys 2023 , que reconoce las mejores producciones, grabaciones y artistas del momento, Harry Styles se coronó con el galardón al Mejor Álbum del Año por su disco "Harry's House". Además del premio mayor, el ex cantante de One Direction recibió una distinción por Mejor Interpretación Pop.

Durante su categoría, se enfrentó a iconos de la música internacional con sus álbums: Voyage, de Abba; 30, de Adele; Un verano sin ti, de Bad Bunny; Renaissance, de Beyoncé; Good Morning Gorgeous (Deluxe), de Mary J. Blige; In These Silent Days, de Brandi Carlile; Music of the Spheres, de Coldplay; Mr. Morale & the Big Steppers, de Kendrick Lamar; y Special, de Lizzo.