El teatro Pulgarcito se llena de propuestas

El sábado 11 llega al teatro del parque La leyenda de Mur. El elenco La valija del Sol nos acerca al fantástico mundo de los caballeros, los dragones y los brujos. En tanto, el domingo 12 será el turno de El payaso Chancletazo y la valija mágica, un espectáculo circense que integra magia, malabares y monociclos llenos de humor y diversión.

El viernes 17 se presentará ¿Dónde está Borondongo? La Sirena Luna ya está maquillada para su presentación de danza acuática, pero la atracción principal, el monstruo Borondongo, no aparece. La abuela y Juanita, con la ayuda de Renato, el limpiador de piscinas, descubrirán por qué el monstruo no quiere salir a escena. Finalmente, entre risas y canciones, el Teatro de la Laguna logrará presentar su show y Renato descubrirá que el único tiempo perdido es el que no se disfruta.

El sábado 18 se presentará Amor indio, con el elenco Títeres Burbujas. El indio Trompa Larga debe enfrentar una dura prueba: cazar un animal peligroso para así poder casarse con Luna Hermosa. En el camino descubrirá los valores de la valentía, la amistad y el compañerismo.

El domingo 19 subirá al escenario Las tertulias de Pipichán: dos payasos y números del circo tradicional divertirán al público.

En carnaval, el lunes 20, el payaso Pirincho llegará para hacer reír con su show. Y el martes 21 se presentará Locas Margaritas, que cuenta la historia de un perro al que le floreció una margarita en la cola.

Para cerrar febrero, el viernes 24 subirá al escenario Florena y el pirata Diente de Lata, que esperan una carta de amor.

El sábado 25 se presentará De profesión contador, la historia de un hombre que, cansado de cumplir mandatos familiares y culturales, y atravesado por una gran crisis, llega a un taller de teatro que modifica sustancialmente su biografía.

El domingo 26, la obra infantil Soy Yibré contará la historia de una persona no binaria. Yibré logrará, con su carisma y creatividad, que todes respeten su identidad y le acepten tal cual es.

En Arriba el Pulgarcito se fortalece el vínculo familiar mientras sus integrantes disfrutan de una experiencia única de teatro al aire libre.