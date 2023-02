El Teatro Independencia recibe "El amor es puro cuento"

¿El primer amor es inolvidable? ¿Sirve de algo planificar en el amor? ¿Tiene sentido buscar el amor? Si no se le ponen palabras, ¿es amor? ¿Del odio al amor hay un paso? ¿El amor es eterno mientras dura..? ¿Existe alguna respuesta que no sea puro cuento...? Sobre esto trata la obra.

La obra consta de ocho cuentos y, en esta oportunidad, Flores confirmó que se animará a que haya dos cuentos que nunca ha contado. “Siempre le fui modificando cosas, y cuando estaba en Uruguay, escribí un cuento con el que me gustaría empezar y nunca me animé a ponerlo. Entonces saqué el primero y voy con un cuento nuevo; y el último, si bien lo he cambiado un par de veces, ahora hago uno precisamente de despedida”, especificó el actor.

El amor es puro cuento nació hace 16 años y según relata su director y creador, siempre ha tenido muy buena recepción con el público.

Para conseguir las entradas se debe ingresar a entradaweb o en la boletería del Teatro Independencia los días que hay funciones.