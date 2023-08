El día en que la actriz China Zorrilla entrevistó a Queen

Era febrero de 1981 y Queen presentaba en Argentina su álbum "The Game", que lo había catapultado a la fama mundial.Los medios locales, desacostumbrados al rock, no dudaban en hablar de "Queenmanía". Las crónicas daban cuenta de contingentes de fans siguiendo a los integrantes de la banda con tal de obtener una foto, un autógrafo, un saludo, o al menos verlos de cerca.

Antes de sus presentaciones, el grupo dio una conferencia de prensa en el club de Liniers. Los periodistas que sabían del género no existían o todavía no habían llegado a formar parte de los grandes medios. En un momento, el móvil de Canal 11 pasó a estudios centrales y apareció China Zorrilla.

Junto a China, también estaba la periodista Alicia Barrios, a quien calificaban de tener "un estilo de revista de señoras". China, en cambio, era pura frescura. "No me vengan a preguntar si voy a innovar, ¿qué quiere decir eso? Yo lo único que pretendo es charlar con la gente mano mano. Con quien sea...".

En plena conferencia, un cronista que cubría la llegada de Queen, decía: "Es el turno de Fred (sic) Mercury, que es el mayor del grupo y el líder". O, "nosotros leímos que todo el conjunto tomaba la vida con mucha ironía. Que desde el absurdo ustedes describían la realidad".

Auriculares para Mercury y aparece en escena China. "Do you listen to me?". Queen desde la cancha de Vélez y China desde los estudios del viejo Canal 11, a punto de hacer un florido uso del inglés británico que había estudiado en Londres:

"Estoy maravillada de hablarte. Hay una suerte de revolución en la Argentina por la presencia de ustedes. Tengo amigos y gente de Uruguay, del otro lado del río, que están tomándose aviones y barcos sólo para venir a verlos".

Freddie, un verdadero lord, se mostró sorprendido: "Eso es increíble, ¿qué más se puede decir? La gente de acá es realmente amigable. Sé que van a pasar un buen momento. Queremos que todos sean felices...".

"Ustedes parecen gente muy feliz y equilibrada", continuó ella, mientras Freddie sonreía esperando una pregunta que jamás llegaría.

Los shows en Vélez fueron conmovedores

Queen fue el primer supergrupo en pisar la Argentina. El primer recital espectacular porque hasta entonces, grupos en su apogeo o gozando de buena fama, "solo habían venido Santana en el '73, Joe Cocker en el '77 y The Police en diciembre de 1980", aunque todavía no era el grupo que arrasaría poco tiempo después. "Queen estaba en el pináculo de su gloria", contextualizó el periodista especializado Alfredo Rosso.

Consultado años después sobre la visita en plena Dictadura, el baterista de Queen, Roger Taylor, confesó algo que no se advertía en sus caras durante el encuentro con la prensa nacional: "Tipos en grandes Jeeps moviendo sus armas para que los coches que venían de frente se corrieran. Los movimientos eran aterradores. Cuando vimos lo que estaban viviendo se nos pusieron los pelos de punta".

La China también recordó su paso de comedia y en una entrevista contó que como "hablaba perfecto inglés", ese día se sintió "bastante canchera". Después asumió su fugaz encantamiento: "No voy a inventar: me enamoré de ese tipo. Era un ser irresistible. Así fui descubriendo a ese flaco feo"

