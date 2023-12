El Coro Universitario de Mendoza despide su temporada 2023

Como no podría ser de otra manera, el Coro Universitario de Mendoza cierra esta intensa Temporada 2023 con “Bach al Malbec” una propuesta innovadora con epicentro en uno de los gigantes de la música e insignia del período barroco: Johan Sebastian Bach. Para la ocasión el organismo coral se une al prestigioso grupo instrumental Violetta Club , que cumple 20 años de trayectoria. El plato fuerte de la noche será la Cantata 150 “Nach dir, Herr, verlanget mich” (Hacia ti, Señor, yo me elevo), primera audición en Mendoza.

Han actuado en Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia, en ocasión de festivales especializados en música preclásica, y también participan regularmente en ciclos locales, como Festival Internacional Caminos del Vino y el Festival de Música de Cámara Ciudad de Mendoza.

En 2009 grabaron su primer CD, Música restaurada, con obras de Henry Purcell y en 2018, gracias a un subsidio del iNAMU, realizaron su segundo registro, Lagrimosa beltà, con obras del barroco italiano.

En 2011 iniciaron una colaboración con el actor y director Federico Ortega Oliveras. De esta experiencia surgió el montaje de Dido & Eneas de Henry Purcell (reposiciones en 2012 y 2014), Membra de Dietrich Buxtehude (2013, con reposición en 2014) y en 2018, Miserere de Leonardo Leo. En 2018 fueron reconocidos por la Secretaría de Cultura de Mendoza por su labor artística ininterrumpida.

Gracias a un subsidio del INAMU en 2021 realizaron dos proyectos audiovisuales en colaboración con la directora teatral María Godoy, y los cineastas Mariano Donoso y Alejandro Alonso. Uno de ellos, Orfeo fue seleccionado para el Festival The World We Live In (Países Bajos).

En 2022 y 2023 realizaron Orfeo, versión libre de la ópera de Luigi Rossi, con puesta de Ivana Catanese, gracias a un subsidio del Fondo Nacional de las Artes y del INT. Como parte de sus veinte años de trabajo ininterrumpido, en 2023 realizarán colaboraciones con coros locales y artistas nacionales especializados.

Distinguidos con el Premio Escenario, reconocidos por la crítica y el público local, Violetta Club realiza una labor permanente de difusión y puesta en valor del repertorio preclásico, en propuestas que abarcan tanto en conciertos de formato tradicional como proyectos interdisciplinarios que involucran a escritores, diseñadores, directores teatrales, cineastas y fotógrafos.