El Cine Universidad pone en cartelera "Parque Central"

Parque Central / Argentina / 2022 / 84 minutos / Guión: Diego Niemetz, Ariel Benasayag, José Kemelmajer / Dirección: José Kemelmaje y Axel Rezinovsky / Con: José Kemelmajer, Horacio Ramos, Flavia Reta, Pinty Saba, Paula Sinay, Ernesto Suarez, Gustavo Torres, Aníbal Villa.

Tár

La aclamada película por la que Cate Blanchett fue candidata al Oscar como Mejor actriz protagónica, cuenta la historia de una talentosa mujer que se convierte en la primera directora de la Filarmónica de Berlín. El film examina los rincones más oscuros del poder y la férrea disciplina en el mundo de la música clásica, así como también ejercita una filosa mirada sobre la cultura de la cancelación, en un relato que se desplaza del retrato intimista a los códigos de un trepidante thriller.

Una propuesta tan fascinante como ambiciosa, que conquistó este año seis nominaciones a los premios Oscar, incluyendo además de la candidatura de Blanchett, otras en rubros centrales como película, dirección, guión, edición y fotografía.

Tár / Estados Unidos / 2022 / 158 minutos / Apta para mayores de 13 años / Guión y dirección: Todd Field / Con: Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Mark Strong, Julian Glover, Allan Corduner y Sylvia Flote.

La ballena

Un profesor de literatura que atraviesa una severa situación de obesidad da sus clases vía Zoom para evitar que sus alumnos lo vean. Sumido en una profunda tristeza, intenta reconectarse con su hija adolescente tras un largo período de distanciamiento, para así tener una última chance de redención. Una película que esquiva toda zona de confort, para erigirse como una experiencia que se abre al debate, y que cuenta con una intensa y magistral labor de Brendan Fraser, flamante ganador del Oscar a Mejor actor protagónico.

The whale / Estados Unidos / 2022 / 117 minutos / Apta para mayores de 13 años con reservas / Dirección: Darren Aronofsky / Con: Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton, Sathya Sridharan y Jacey Sink.

SALA AZUL

Close

La emotiva y contundente historia de Close gira alrededor de la estrecha amistad entre Leo y Remi, dos adolescentes que cursan el primer año de la escuela secundaria. En medio del bullying que reciben de sus compañeros, los protagonistas de este relato se acompañan cada vez más en su vida cotidiana, hasta que empiezan a asomar algunas diferencias y búsquedas personales de ambos. Con una mirada tan sutil como detallada, el director Lukas Dhont aborda el vínculo de estos chicos, a la vez que indaga en las contradicciones con el mundo de los adultos. Un noble y profundo film que ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y estuvo en la carrera por el Oscar a Mejor película internacional.

Close / Bélgica-Francia-Países Bajos / 2022 / 104 minutos / Apta para mayores de 16 años / Dirección: Lukas Dhont / Con: Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emili Dequenne, Léa Drucker, Kevin Janssens, Marc Weiss, Igor Van Dessel y Léon Bataille.

Aftersun

Sophie reflexiona sobre la alegría y melancolía de unas vacaciones que tomó con su padre 20 años antes. Los recuerdos llenan los espacios, mientras intenta reconciliar aquel momento aparentemente feliz con las heridas y cuentas pendientes de ese pasado. Narrada con un notable tono de sutileza, esta ópera prima de la directora y guionista escosesa Charlotte Wells, se convirtió en una de las revelaciones del Festival de Cannes de 2022.

Paul Mescal fue recientemente candidato a llevarse el Oscar a Mejor actor protagónico por su gran trabajo en esta película.

Aftersun / Reino Unidos-Estados Unidos / 2022 / 101 minutos / Apta para mayores de 13 años / Guión y dirección: Charlotte Wells / Con: Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall y Sally Messham.

Ciclo Esto es suspenso

Atracción fatal

Dan Gallagher (Michael Douglas) lleva una vida muy estable: tiene una esposa maravillosa (Anne Archer), una hija encantadora y un buen trabajo. En una fiesta conoce a Alex (Glenn Close), una atractiva mujer con la que tiene una aventura pasional. Luego de algunos encuentros, Dan le plantea a Alex el fin de la relación, a lo que ella reacciona con una violencia inaudita. A partir de este momento, la dupla se ve envuelta en una dinámica tan obsesiva como peligrosa.

Atracción fatal estuvo nominada a 6 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor actriz protagónica (Glenn Close), Mejor actriz de reparto (Anne Archer) y Mejor director (Adrian Lynne).

Fatal attraction / Estados Unidos / 1987 / 119 minutos / Apta para mayores de 16 años / Dirección: Adrian Lynne / Con: Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer.

El silencio de los inocentes

El FBI busca a "Buffalo Bill", un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI. Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado al Dr. Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta del asesino que están buscando.

Ganadora de 5 premios Oscar, incluyendo: Mejor película, Mejor actor protagónico (Anthony Hopkins), Mejor actriz protagónica (Jodie Foster) y Mejor director (Jonathan Demme).

The silence of the lambs / Estados Unidos / 1991 / 115 minutos / Apta para mayores de 16 años / Dirección: Jonathan Demme / Con: Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn, Ted Levine.

Las funciones serán desde el jueves 27 hasta el miércoles 3 de mayoen la Nave UNCUYO (Maza 250 de Ciudad). Las entradas de la Sala Verde tienen un valor general de $700 y de $600 para estudiantes, personal de la UNCUYO y personas jubiladas. Las entradas para la Sala Azul tienen un valor general de $500 y de $400 para estudiantes, personal de la UNCUYO y personas jubiladas. Se pueden adquirir de forma anticipada a través de www.entradaweb.com.ar o en boletería de la Nave UNCUYO de martes a domingos de 18:00 a 22:00 hs.