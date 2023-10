Azul Lombardía y su experiencia en cine con "No me rompan"

Una de las películas que se mantiene en la cartelera nacional se llama “No me rompan” , que está dirigida por Azul Lombardía y que tiene a Carla Peterson y Julieta Díaz como grandes protagonistas. Con este filme, el cine nacional sigue con el ritmo a favor en lo que venta de entradas se refiere.

"No me rompan" es una comedia protagonizada por Ángela y Vera (Carla Peterson y Julieta Díaz), dos mujeres con un carácter explosivo que se conocen en un grupo de control de ira al que asisten obligadas. Cuando se cruza en sus caminos Edgardo, un cirujano mediático que está probando un peligroso relleno para la cara, juntas deciden arriesgar todo para desenmascararlo, liderando un plan delirante repleto de persecuciones, matones y toda clase de investigaciones para las cuales no están preparadas. Aunque chocan y se desprecian desde el comienzo, estas dos mujeres descubrirán que tienen más en común de lo que pensaban y se unirán para enfrentar las injusticias a su manera: estallando y complicando todo, pero siempre dando la cara.