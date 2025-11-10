Cómo hacer productos de limpieza ecológicos para tu cocina paso a paso

La limpieza del hogar puede ser más económica, sustentable y saludable si se incorporan productos ecológicos elaborados con ingredientes que ya tenés en casa. Cada vez más mendocinos optan por reemplazar los químicos industriales por mezclas naturales, efectivas y biodegradables. Una cocina limpia también puede ser una cocina consciente.

Entre los productos caseros más versátiles se destaca el limpiador multiusos y desengrasante , ideal para mesadas, azulejos y electrodomésticos. Solo necesitás agua tibia, vinagre blanco y jabón líquido para platos .

Rociá la mezcla sobre las superficies , dejá actuar unos minutos y pasá un paño húmedo. Este truco elimina grasa, desinfecta y deja un brillo natural sin recurrir a químicos agresivos.

limpiar cocina, rociador

Limpieza ecológica: beneficios y precauciones

Además de ahorrar dinero, hacer tus propios productos de limpieza reduce el impacto ambiental y minimiza la exposición a fragancias o aditivos sintéticos. En Mendoza, donde la conciencia ecológica gana terreno, muchos hogares ya adoptaron esta tendencia verde.

Para conservar tus mezclas caseras, prepará pequeñas cantidades que uses en pocos días y guardalas en envases bien etiquetados. Aun siendo naturales, es recomendable mantener buena ventilación al limpiar y usar guantes si tenés piel sensible.

La limpieza ecológica es una forma sencilla de cuidar tu casa y el planeta. Con ingredientes básicos como vinagre y limón, podés lograr una cocina impecable, fresca y libre de químicos.