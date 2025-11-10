Cómo hacer productos de limpieza ecológicos para tu cocina paso a paso

La limpieza del hogar puede ser más económica, sustentable y saludable si se incorporan productos ecológicos elaborados con ingredientes que ya tenés en casa. Cada vez más mendocinos optan por reemplazar los químicos industriales por mezclas naturales, efectivas y biodegradables. Una cocina limpia también puede ser una cocina consciente.
Limpiador multiusos con vinagre y jabón
Entre los productos caseros más versátiles se destaca el limpiador multiusos y desengrasante, ideal para mesadas, azulejos y electrodomésticos. Solo necesitás agua tibia, vinagre blanco y jabón líquido para platos.
Paso a paso:
En una botella con atomizador (podés reciclar una), mezclá una taza de agua tibia con una de vinagre blanco.
Agregá una o dos cucharadas de jabón líquido para platos.
Si querés darle un aroma fresco, sumá unas gotas de aceite esencial de limón.
Cerrá la botella y agitá suavemente.
Rociá la mezcla sobre las superficies, dejá actuar unos minutos y pasá un paño húmedo. Este truco elimina grasa, desinfecta y deja un brillo natural sin recurrir a químicos agresivos.
Para conservar tus mezclas caseras, prepará pequeñas cantidades que uses en pocos días y guardalas en envases bien etiquetados. Aun siendo naturales, es recomendable mantener buena ventilación al limpiar y usar guantes si tenés piel sensible.
La limpieza ecológica es una forma sencilla de cuidar tu casa y el planeta. Con ingredientes básicos como vinagre y limón, podés lograr una cocina impecable, fresca y libre de químicos.