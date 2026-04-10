Netflix estrenó una de las comedias más divertidas del mes con Dan Levy

La comedia vuelve a tomar protagonismo en Netflix con " Errores épicos ", la nueva serie protagonizada por Dan Levy . Con un humor ácido y situaciones al límite , la producción mezcla crimen y caos familiar en una historia que apuesta por el absurdo para enganchar desde el primer episodio.

La trama sigue a dos hermanos tan desorganizados como inexpertos que, por una serie de malas decisiones, terminan siendo chantajeados para trabajar dentro del mundo del crimen organizado . Lejos de convertirse en criminales eficientes, su torpeza los lleva a protagonizar situaciones cada vez más caóticas , en medio de conflictos con bandas peligrosas .

La serie se encuentra disponible desde el 9 de abril.

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A lo largo de la temporada, compuesta por ocho episodios de ritmo ágil , la serie construye una comedia policial donde el descontrol es la regla.

En cuanto a la recepción, la crítica especializada destacó su capacidad para equilibrar humor y tensión . Desde The Telegraph la definieron como “ una comedia mortalmente divertida con un trasfondo de drama criminal ”, mientras que desde Collider valoraron su ingenio y la compararon con Succession por su manejo de los conflictos familiares. En tanto, The Guardian subrayó que, más allá de su premisa, la serie funciona como un vehículo ideal para el estilo narrativo de Levy , centrado en personajes disfuncionales .

El reparto protagonico: quién es quién en la serie

Dan Levy: Nicky

Nicky Taylor Ortega: Morgan

Morgan Laurie Metcalf: Linda

Linda Jack Innanen: Max

Max Boran Kuzum: Yusuf

Yusuf Abby Quinn: Natalie

Más películas y series con Dan Levy

Películas:

1. Happiest Season

Una joven planea proponerle matrimonio a su novia durante la cena navideña familiar, pero todo se complica cuando descubre que su pareja aún no ha salido del clóset frente a sus padres. La historia mezcla romance, tensión familiar y momentos incómodos con un tono de comedia dramática.

2. Admission

Una estricta evaluadora de admisiones universitarias ve cómo su vida profesional y personal se desordena cuando conoce a un carismático profesor alternativo y a un estudiante que podría cambiar su perspectiva sobre las reglas y el futuro.

3. Cyberstalker

Una joven se convierte en el objetivo de un acosador digital obsesivo que utiliza las redes sociales para manipular y controlar su vida. El thriller explora los peligros de la exposición online y la pérdida de privacidad.

Series:

1. Schitt's Creek

Una familia millonaria pierde toda su fortuna y se ve obligada a mudarse a un pequeño pueblo que alguna vez compraron como broma. Allí deberán adaptarse a una vida completamente distinta, generando situaciones absurdas y entrañables.

2. The Idol

Una estrella del pop intenta reconstruir su carrera mientras se ve envuelta en una relación compleja con el líder de una secta. La serie explora los excesos de la industria musical y las dinámicas de poder en el mundo del espectáculo.

3. Sex Education

Un adolescente con amplios conocimientos teóricos sobre sexualidad, gracias a su madre terapeuta, monta una clínica clandestina en su escuela para ayudar a sus compañeros. La serie combina humor, drama y educación emocional.

Tráiler de "Errores Épicos"