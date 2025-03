"Emily, la criminal": la película de Aubrey Plaza donde toma un giro drástico a nivel actoral

"Un debut atractivo y seguro cuya solidez refleja todo lo que está en juego para Emily (...) Plaza está imponente, interpretando a un personaje con el que muchos conectarán", por The Hollywood Reporter.

"Un largometraje tenso con una interpretación central electrizante (...) Es un debut innegablemente impactante, lo suficientemente hábil y envolvente como para tenernos curiosamente expectantes", dice The Guardian.

"Un apasionante trasfondo emocional (...) Un thriller que se adentra constantemente en un terreno más oscuro e intrigante gracias a la eléctrica interpretación de Aubrey Plaza", destacó Screendaily.

Una comedia negra donde Plaza interpreta a una joven obsesionada con una influencer de Instagram, lo que la lleva a situaciones inquietantes y divertidas.

Una mezcla de comedia y ciencia ficción sobre un periodista que investiga a un hombre que cree haber construido una máquina del tiempo.

Su papel de April Ludgate es icónico. Es una de las series de comedia más queridas y su personaje es de los más memorables.

Un drama satírico donde interpreta a una mujer en una luna de miel con su esposo, rodeada de intriga y tensión en un resort de lujo.

Una serie de Marvel muy psicológica y alucinante en la que Plaza tiene un papel clave como una presencia caótica en la mente del protagonista.

Te podría interesar: Netflix anunció el fin de su serie más vista de Penn Badgley

Embed - Emily The Criminal | Official Trailer | In Theaters August 12