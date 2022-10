Candis Abad y Marcia Fozzatti, las artistas que realizarán un mural en el Hospital Carrillo

Boceto mural Hospital Carrillo.JPG Boceto del mural que pintarás las artistas Candis Abad y Marcia Fozzatti en el Hospital Carrillo, de las Heras. Gentileza Gobierno de Mendoza

"Más allá de la virtualidad se generó un contacto real, manteniendo el distanciamiento sanitario. Cada una de las escenas del boceto representa a varios hogares, no a un edificio o casa en particular, sino a lugares y familias con trayectorias diferentes. Los personajes interactúan entre sí, acercándose simbólicamente, aunque no estén en el mismo lugar”, comentaron las pintoras a partir de declaraciones difundidas por el área de prensa del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia.