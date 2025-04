Nintendo Switch 2: precio, fecha de lanzamiento y una función revolucionaria que cambiará el gaming.

Especificaciones técnicas

nintendo-switch-2-kKHI-U22044639985Z6C-1200x840@El Correo.webp

Pantalla de 7,9” y 1080p con HDR y hasta 120 fps .

de con y hasta . Salida 4K al conectarse a un televisor.

al conectarse a un televisor. Joy-Con 2 con conexión magnética y palancas más grandes .

con . Micrófono integrado con cancelación de ruido y audio 3D .

y . Puerto USB-C para carga y accesorios, incluida una nueva cámara externa.

Juegos y actualizaciones

Títulos como Metroid Prime 4: Beyond, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Pokémon Legends Z-A recibirán ediciones mejoradas para Nintendo Switch 2 con soporte para 4K y 60 fps, según publica ESPN.

Nintendo promete que la Switch 2 marcará un antes y un después en la forma de jugar.