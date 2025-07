Tras la caída ante Inglaterra, esto se viene para Los Pumas

Los Pumas comenzaron la ventana de partidos de julio, que sirve como preparación para el The Rugby Championship 2025, con una derrota ante Inglaterra 35 a 12 en el estadio Uno de La Plata y tienen por delante otros dos amistosos, uno frente a la Rosa y otro ante Uruguay.

En el equipo hay varios jugadores que disputaron su primer partido en los Pumas ante la Rosa -Elizalde, Benítez Cruz, Roger y Piccardo- y Contepomi, en la previa de la ventana, explicó por qué decidió no citar a algunos nombres que son una fija: “Estamos muy comprometidos con la salud física y mental y creemos que el descanso es clave, es por eso que varios jugadores no estarán con nosotros en esta convocatoria”.

Además, resaltó el gran triunfo sobre British and Irish Lions 28 a 24 en Dublin conseguido en junio y habló de seguir mejorando, algo que su equipo no consiguió en la derrota vs. los europeos: “Después de una buena semana en Dublín, tenemos el desafío de aprender de la victoria y seguir creciendo como equipo. Sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar y en eso pondremos el foco. La ventana de julio nos presenta un gran desafío y qué mejor que sea en casa con nuestra gente”.

Cuándo inicia el The Rugby Championship

El Rugby Championship 2025 comenzará en agosto y será con calendario completo, es decir con dos rondas. La Argentina debutará con dos encuentros como local vs. los All Blacks, el 16 y 23 de agosto. Luego, visitará en septiembre a Australia en dos juegos y cerrará su incursión visitando a Sudáfrica el 27 de septiembre y recibiendo a los Springoks una semana después.

Fuente: La Nación