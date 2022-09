Alberto Fernández llegó a Nueva York

Detalles de la agenda de Fernández en EEUU

El viaje incluirá también una escala en Houston, Texas, donde el mandatario expondrá sobre las potencialidades del sector energético y el yacimiento petrolífero Vaca Muerta.

También integran la comitiva el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz Gabriela Cerruti; los ministros de Educación y Seguridad, Jaime Perczyk y Aníbal Fernández, respectivamente, y la primera dama Fabiola Yañez.

Además de su participación en la cumbre de la ONU y la exposición en Houston, el mandatario se reunirá también con el sus pares de España, Pedro Sánchez, y de Francia, Emmanuel Macron, según anticiparon a Télam fuentes oficiales.

Si bien Fernández terminará de definir su discurso este domingo, desde la Cancillería anticiparon que el mandatario hará un llamado al "diálogo" por la guerra en Ucrania y un "cese a la violencia".

Además, la condena a la violencia política también estará presente en el mensaje, con una referencia al atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1 de setiembre frente a su domicilio del barrio de Recoleta, y a los 40 años de democracia que se cumplirán en 2023.

También, como es tradición, el jefe de Estado efectuará una reivindicación de la soberanía sobre las islas Malvinas y renovará el pedido de justicia por el atentado a la AMIA.

"El viaje es conceptualmente una oportunidad para que Argentina reafirme lo que viene sosteniendo: que la pandemia y guerra puso en riesgo las cadenas de suministros de toda la economía internacional", indicaron fuentes oficiales.

En el análisis de la Cancillería, las cadenas globales de valor están en crisis y hoy se suman también la cadena de suministros, por lo que "el debate de Argentina es cómo se inserta en estas cadenas".

Fernández intervendrá por primera vez de manera presencial en la edición 77 de la cumbre de la ONU, después de haberlo hecho de manera virtual en los años 2020 y 2021 debido a las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus.

En la primera actividad de la estadía, el Presidente tiene previsto participar el lunes a las 15 de la semana de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, invitado como mandatario argentino y en su calidad de presidente pro témpore de la Celac.

A las 19 de ese mismo día, en tanto, se sumará en la sede del Consulado General de Argentina en Nueva York de una muestra sobre el Museo de Memoria ESMA en el marco de la postulación de ese sitio como patrimonio mundial de la Unesco.

La muestra se llama "ESMA, memoria argentina para el mundo" y es la primera vez que se expone en el extranjero.

El martes 20, en tanto, el Presidente expondrá a las 11.45 en la universidad The New School, situada en el bajo Manhattan, bajo la convocatoria "Enfrentar desafíos globales: una perspectiva latinoamericana"

Posteriormente, a las 14, almorzará con su par español por iniciativa del propio Sánchez, en un encuentro en el que se abordará el tópico de la seguridad alimentaria.

Entre las 17 y las 18 de ese día tendrá lugar el discurso del mandatario en la Asamblea General de la ONU.

Por la noche, Fernández se sumará a una cena patrocinada por Macron y que versará sobre energía y alimentos.

En esta edición de la cumbre anual de la ONU no habrá reuniones bilaterales entre presidentes porque la mayoría de los mandatarios y jefes de Estado se trasladarán a Londres para participar del funeral de la Reinal Isabel II.

El miércoles 21, en tanto, la comitiva oficial se trasladara a Houston, donde el Presidente ofrecerá una "megapresentación sobre las potencialidades y el crecimiento de Vaca Muerta ante lo que se llama en Texas la 'Familia petrolera'".

Fuentes oficiales adelantaron que en ese encuentro, que será un almuerzo, Fernández se reunirá con unas 80 empresas del sector que no están en el país. De esa jornada participará también el presidente de YPF, Pablo González.

Por su parte, Cafiero mantendrá reuniones con sus pares de Estados Unidos, Antony Blinken; de China, Wang Yi; y de la India, Subrahmanyam Jaishankar; en el evento "The right to be me", y en las reuniones Celac-China y Celac-India, respectivamente.

El viaje será una nueva oportunidad para el mandatario de trasladarse a Estados Unidos después de que el presidente de ese país, Joe Biden, suspendiera por un cuadro de coronavirus la reunión bilateral que estaba pautada para el 26 de ese mes en Washington.

No obstante, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, trabaja por estas horas en la reactivación de esa bilateral, que según adelantó en los últimos días sería "inminente".

De concretarse esa posibilidad, el Presidente argentino podría estar viajando a Estados Unidos dos veces durante septiembre.