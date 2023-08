WhatsApp: la solución para no aparecer "En línea".

Aunque no hay comunicados oficiales, los expertos en tecnología coinciden en una posible explicación . Te revelamos por qué continúas apareciendo " En línea " y cómo evitarlo .

La solución: cerrar y desvincular

No te preocupes, hay soluciones para este problema molesto. Sigue estos pasos para asegurarte de que realmente estás desconectado y tu estado "En línea" no cause confusiones innecesarias.